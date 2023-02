Formel-1-CEO Domenicali: «Wir machen keinen mundtot»

​Der Autosport-Weltverband FIA erzeugt Wirbel durch eine Änderung im Sport-Kodex: Die GP-Piloten glauben, dass sie zum Schweigen gebracht werden sollen. Was F1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali dazu sagt.

Soll den Formel-1-Stars ein Maulkorb verpasst werden? Zu diesem Schluss könnte jeder kommen, welcher die 2023er Version des Sport-Kodex liest, denn in diesem Verhaltens-Leitfaden des Autosport-Weltverbands FIA für alle Wettbewerber sind Passagen zu finden, die viele Fragen aufwerfen.

Da heisst es etwa: «Die Darstellung politischer, religiöser und persönlicher Ansichten ist untersagt, wenn sie die Grundsätze der Neutralität der FIA verletzen.»

Oder: «Es ist generell untersagt, sich mit Sprache oder Gesten abschätzig, angreifend, grob, unverschämt oder ausfällig zu äussern oder ein unangemessenes Verhalten zu zeigen, das bei anderen Menschen zu Beleidigung oder Erniedrigung führen kann.»

Die FIA betont, man habe sich hier lediglich den Richtlinien des Internationalen Olympischen Komitees angepasst. Und es dürfe durchaus Stellung bezogen werden – wenn das Anliegen zuvor dem Verband schriftlich eingereicht wurde und von den Regelhütern gutgeheissen wird.

Die Fahrer sind entrüstet. Valtteri Bottas sagte: «Mir hat es immer gefallen, wie einige Piloten für etwas eingetreten sind, wie etwa Sebastian Vettel. Ich verstehe nicht, wieso man uns kontrollieren will. Wir sollten etwas sagen dürfen, wenn wir das wollen.»

Weltmeister Max Verstappen fand: «Ich glaube nicht, dass diese Regelung nötig ist, weil man auf diese Weise im Grunde dafür sorgt, dass die Leute nicht mehr reden dürfen, und meiner Ansicht nach sollten das nicht sein.»



Und Alex Albon meinte: «Ich bin der Ansicht, dass die Fahrer generell einen guten Job getan haben, um sich für verschiedene Anliegen stark zu machen. Die Piloten verwenden ihre Prominenz in der richtigen Art und Weise.»



Nun hat sich Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali zur Kontroverse zu Wort gemeldet. Der 57-jährige Italiener sagt gegenüber dem Guardian: «Die Formel 1 macht keinen mundtot. Wir haben zwanzig Fahrer, zehn Teams, viele Sponsoren, und alle haben sie unterschiedliche Ansichten. Ich kann nicht darüber urteilen, ob einer damit richtig oder falsch liegt. Aber falls notwendig ist es angebracht, ihnen eine Bühne zu bieten, um Meinungen offen darlegen zu können.»



«Wir ändern diese Einstellung nicht. Die Formel 1 hat eine weltweite Gefolgschaft, die viele Kulturen und Werte umschliesst. Das ist für den Sport eine gewaltige Gelegenheit, für das Richtige einzutreten. Jeder hat ein Recht, seine Ansicht frei äussern zu dürfen. Wir verlangen dabei nur den notwendigen Ton und Respekt.»





