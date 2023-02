George Russell über FIA-Maulkorb: «Völlig unnötig»

George Russell: «Wir leben in einer Welt der freien Meinungsäusserung»

Mercedes-Star George Russell wurde im Rahmen der Präsentation des neuen Formel-1-Renners der Sternmarke auch auf die neue Maulkorb-Regel der FIA angesprochen. Der 25-jährige Brite fand klare Worte.

Dass die FIA im Sport-Kodex eine neue Regel eingeführt hat, welche die Redefreiheit der Fahrer einschränkt, haben einige Piloten verurteilt. Auch George Russell, der zur Formel-1-Fahrervereinigung «Grand Prix Drivers’ Association», kurz GPDA, gehört, hält nicht viel von der Vorgabe, bei politischen Gesten und Themen, die gegen den Grundsatz der Neutralität des Autosport-Weltverbands verstossen, erst eine Bewilligung einholen zu müssen.

Im Rahmen der Team-Präsentation von Mercedes erklärte der WM-Vierte des Vorjahres deshalb: «Ich bin mir nicht sicher, warum die FIA diese Haltung eingenommen hat. Ich denke, das ist in diesem Sport und in der Welt, in der wir derzeit leben, völlig unnötig. Natürlich bemühen wir uns jetzt um eine Klärung, und ich bin zuversichtlich, dass es eine Lösung geben wird.»

«Ich würde gerne glauben, dass es sich um ein Missverständnis handelt, aber ich bin mir da nicht so sicher», fuhr der Mercedes-Pilot fort. «Wir werden unsere Ansichten und Gedanken nicht wegen irgendwelcher dummer Vorschriften einschränken. Wir sind alle hier, um uns frei zu äussern und unsere Ansichten mit anderen zu teilen», schob er nach.

«Ich bin sicher, dass die Situation geklärt werden wird, und ich hoffe und vertraue darauf, dass wir vor dem ersten Rennen eine Lösung finden werden», ergänzte Russell. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendjemanden von uns in seinen Ansichten einschränken lassen will. Das ist Teil der Meinungsfreiheit, und wir haben das Recht, unsere Ansichten auf jeder beliebigen Plattform zu verbreiten, daher sehe ich darin kein Problem für die Zukunft.»

Der 25-jährige Brite vertraut darauf, dass FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem bei der nächsten Sitzung der Formel-1-Kommission in der nächsten Woche die Regel wieder verwerfen wird. «Ich wäre schockiert, wenn die FIA die Entscheidung nicht rückgängig machen würde. Ich verstehe nicht, warum diese Regel überhaupt formuliert wurde. Wir leben in einer Welt der freien Meinungsäusserung, und wenn jemand seine Gedanken oder Ansichten mitteilen will, dann hat er das Recht dazu.»

