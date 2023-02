Toto Wolff: «Es gibt keine heiligen Kühe beim Design»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sprach bei der Enthüllung des W14 auch über die Weiterentwicklung des 2023er-Renners und das Seitenkasten-Design, das bald verändert werden könnte.

Manch Fan und Beobachter zog die Augenbrauen hoch, als der neue Mercedes in Silverstone enthüllt wurde. Das lag einerseits am schwarzen Look, zu dem die Sternmarke in dieser Saison zurückgekehrt ist. Andererseits aber auch an den Seitenkästen, deren Form stark an das letztjährige «Zero-Pod»-Design erinnerten. Diesen Weg geht nur Mercedes, die meisten Teams kopierten die Idee von Red Bull Racing.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff sagte dazu: «Ich denke, in diesem Sport ist es wichtig,kühn zu sein und ich bin stolz auf die Lösungen, die wir im vergangenen Jahr für das Auto gefunden haben. Wir glauben auch nicht, dass das Seitenkasten-Design der Grund ist, warum wir grundsätzlich nicht die gewünschte Leistung erbracht haben.»

Und der Österreicher betonte: «Wir schauen alles an, es gibt keine heiligen Kühe in unserem Konzept, es ist nicht so, dass wir uns weigern, gewisse Ideen zu übernehmen.» Gleichzeitig kündigte er an: «Wir haben die engen Seitenkästen behalten. Aber es wirdes mit den Upgrades auch einige Änderungen geben, auch was die Seitenkästen angeht. Das wird nicht so bald passieren, aber wir schauen uns Lösungen an.»

«Was wir jetzt sehen, ist das Auto, das am Anfang fahren wird. Aber was wir jetzt im Windkanal haben für die Rennen, die dann folgen, schaut auch schon wieder anders aus», präzisierte der 51-Jährige in seiner deutschen Medienrunde. Und er betonte: «Ich glaube nicht, dass wir von Anfang an sofort mitfahren können, das ist zumindest unsere Einstellung. Aber wir haben im Vorjahr natürlich viel gelernt und ich glaube, dass wir das auch umsetzen können, um die Performance, die wir im Auto haben, auch auszuschöpfen.»

