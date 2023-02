George Russell sagt: Was Lewis Hamilton besser macht

Mercedes-Talent George Russell hat im ersten Jahr mit der Sternmarke seinen Teamkollegen Lewis Hamilton in den Schatten gestellt. Dennoch weiss er, was er vom siebenfachen Weltmeister noch lernen kann.

Es war eine der Überraschungen, welche die Saison 2022 für die Fans, Beobachter, Fahrer und Teams bereithielt: George Russell konnte in seinem ersten Mercedes-Jahr besser abschneiden als der siebenfache Weltmeister an seiner Seite.

Der Aufsteiger holte beim zweitletzten Saison-Kräftemessen in Brasilien nicht nur seinen ersten GP-Sieg, er landete mit 275 WM-Zählern auch auf dem vierten Tabellenplatz der Fahrer-Wertung. Hamilton blieb erstmals in seiner GP-Karriere sieglos und musste sich mit 240 WM-Punkten und Platz 6 begnügen.

Dennoch weiss Russell, was er von seinem 38-jährigen Landsmann noch lernen kann. In seiner Presserunde bei der Enthüllung des neuen GP-Autos von Mercedes erklärte er: «Das Grossartige an der Formel 1 ist, dass der Sport sich konstant entwickelt und man jedes Jahr vor einer neuen Aufgabe steht – denn die Herausforderungen ergeben sich durch das Auto und die Reifen und jedes Jahr hat man ein neues Auto und neue Reifen.»

«Da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial vorhanden, und das erfüllt mich mit Selbstvertrauen, denn ich weiss, dass ich auf einem hohen Niveau Leistung erbringe, auch wenn es noch viel zu lernen gibt», fügte der 25-Jährige an. «Ich denke, der wichtigste Bereich, in dem ich von Lewis lernen kann, ist wohl das Reifenmanagement.»

«Lewis ist sehr gut darin, während eines Stints alles aus den Reifen herauszuholen. Deshalb war es auch ein grosser Vorteil für mich, ein Jahr an seiner Seite als Teamkollege zu verbringen, denn ich konnte einige seiner Eigenschaften kennenlernen», ergänzt Russell, und prophezeit: «Da gibt es sicher noch eine steile Lernkurve, und ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Hinsicht noch zulegen werde.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format