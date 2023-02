Jack Doohan: «Werde oft im Simulator sein»

Jack Doohan hat in diesem Jahr die Rolle des offiziellen Ersatzfahrers für das Formel-1-Team übernommen. Zudem wird der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan sein zweites Formel-2-Jahr bestreiten.

Jack Doohan wird in diesem Jahr ein ehrgeiziges Programm absolvieren. Als dritter Fahrer im Formel-1-Team von Alpine wird er nicht nur Testeinsätze bestreiten. Er hilft dem Stammfahrer-Duo Esteban Ocon und Pierre Gasly auch hinter den Kulissen mit vielen Simulator-Sessions. Der junge Australier wird ausserdem auch sein zweites Jahr in der Formel 2 bestreiten.

In der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse tritt er erneut für das Team Virtuosi Racing an. Das Ziel hat Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer hoch gesteckt: Nachdem Doohan seine Debütsaison in der Formel 2 mit die Siegen als Gesamtsechster abgeschlossen hat, muss der Titel her. Bei den jüngsten Formel-2-Testfahrten in Bahrain drehte er insgesamt 190 Runden und erzielte am zweiten Tag die sechstschnellste Zeit.

Doohan erklärt: «Ich bin ganz neu in dieser Rolle und werde im Laufe der Saison viel über die Anforderungen eines dritten Fahrers im Team erfahren. Es wird darauf ankommen, verlässlich und beständig zu sein sowie die Fähigkeit zu haben, sich schnell anzupassen. Da ich in dieser Saison in der Formel 2 fahre, werde ich nicht aus der Übung kommen, und das ist ein Vorteil. Ich werde mein Bestes geben, um dem Formel-1-Team mit meinem Feedback zu helfen. Es mögen nur kleine Details sein, aber ich hoffe, dass ich ein zusätzliches Paar Augen und Ohren sein werde, das dem Team hilft, sich weiter zu entwickeln.»

Und der 20-Jährige fügt an: «Die Rolle hat viele verschiedene Facetten. Ich muss unter allen Umständen bereit sein, falls einer der Rennfahrer aus irgendeinem Grund nicht antreten kann. In diesem Sinne muss ich sicherstellen, dass ich auf alles, was passieren könnte, vorbereitet bin. Generell geht es darum, das Team und die Fahrer zu begleiten und zu unterstützen. Ich werde oft im Simulator in Enstone sein und einige Testtage in einem alten Auto absolvieren, um weitere Formel-1-Erfahrungskilometer zu sammeln.»

Auch im diesjährigen Auto soll Doohan zu Trainingszwecken ausrücken. Der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan, der im vergangenen Jahr zwei Freitagstrainings sowie den Nachsaison-Test bestreiten durfte, sagt dazu: «Es ist immer aufregend, die Chance zu bekommen, ein Formel-1-Auto zu fahren. Ich denke, es sieht alles gut aus für 2023 und das Team ist nach einer erfolgreichen Saison 2022 in guter Form. Es wird eine gute Erfahrung sein, das 2023er-Auto zu fahren und die Unterschiede zum A522 zu spüren und zu sehen, wie sich das Fahrzeug entwickelt hat. Ich bin dem Team sehr dankbar für diese Möglichkeiten und es ist wirklich gut, in dieser Phase meiner Karriere diese Erfahrung in mein Fahrkönnen einfliessen zu lassen.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format