Timo Glock: «Nicht wirklich vom Hocker gehauen»

Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock spricht über die neuen Formel-1-Autos, die in den letzten Tagen und Wochen vorgestellt wurden. Der Deutsche wirft auch einen Blick auf die kommende Saison.

Mit der Präsentation von Alpine hat am vergangenen Donnerstagabend auch der letzte Formel-1-Rennstall seine Team-Vorstellung über die Bühne gebracht und das GP-Auto von Esteban Ocon und Pierre Gasly enthüllt. Einige Teams beschränkten sich darauf, die neue Lackierung an einem Showcar vorzustellen, andere zeigten ihre «echten» GP-Renner und sorgten damit für Aufsehen.

Zu letzteren gehörte etwa das Alfa Romeo Team, das in Zürich den neuen Dienstwagen von Valtteri Bottas und Guanyu Zhou zeigte. Der GP-Renner aus Hinwil kam nicht nur bei den Fans, die vor Ort dabei sein durften, sehr gut an, auch Formel-1-Veteran Timo Glock erklärte bei seiner Analyse auf Sky: «Der Alfa Romeo ist ein sehr schönes Auto geworden und es ist das erste Auto mit dem einen oder anderen erkennbaren Update.»

«Auch beim Aston Martin hat man Teile gesehen, mit denen das Auto deutlich anders ausschaut als das Vorgängermodell. Wir müssen jetzt noch etwas warten und können sehr gespannt sein, was Fernando Alonso und Lance Stroll in dem Auto am Ende auch umsetzen können», fügte der 40-jährige Deutsche an. Gleichzeitig betonte er aber auch: «Bis jetzt hat mich noch nichts wirklich vom Hocker gehauen.»

Zur anstehenden Saison sagte Glock: «Ich hoffe, dass diese Saison spannend wird. Es hat letztes Jahr sehr gut angefangen mit einem starken Fight zwischen Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz und Sergio Pérez. Im Laufe des Jahres ist es dann ein bisschen auseinandergedriftet. Max Verstappen war am Ende ganz klar überlegen. Aber ich glaube und hoffe, dass wir dieses Jahr noch mal einen spannenden Kampf sehen werden. Auch Mercedes wird wieder näher rankommen. Wir können uns auf eine spannende Saison freuen.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format