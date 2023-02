Mercedes: Strafe der Konkurrenz ein Vorteil?

Als die FIA die Strafe für Red Bull Racing wegen eines Verstosses gegen den Budgetdeckel veröffentlichte, sagte Toto Wolff: «Wir sehen die Strafe als zu gering an.» Nun räumt er ein: Mercedes könnte davon profitieren.

Eine geringe Übertretung der Budgetcap-Obergrenze in der Saison 2021 kommt Red Bull Racing teuer zu stehen. Das Weltmeister-Team musste eine Strafzahlung über sieben Millionen Dollar hinblättern, zudem wurden die erlaubten Aerodynamik-Tests um zehn Prozent gekürzt. Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff fand: Die Strafe fiel zu mild aus.

Im Fahrerlager des Autódromo Hermanos Rodríguez sagte der Motorsportdirektor von Mercedes: «Grundsätzlich bin ich froh, dass ein Vergehen bestraft worden ist, und dass die FIA hier gut gehandelt hat. Nichts wurde unter den Teppich gekehrt. Ich hoffe, wir können diese Sache nun hinter uns lassen. Aber wir sehen die Strafe als zu gering an.»

Gleichzeitig räumte der Wiener ein: «Jede Verringerung der Aero-Tests ist nachteilig. Aber wie gross dieser Nachteil ist, das ist heute sehr schwierig einzuschätzen.» Nun bestätigt der Wiener, dass sein Team von der Strafe der Konkurrenz profitieren kann. Im Rahmen der Präsentation des neuen GP-Renners von Mercedes erklärte er: «Red Bull Racing hat im vergangenen Jahr einen wirklich guten Job gemacht und ein Auto konstruiert, das mindestens eine halbe Sekunde schneller war als die Konkurrenz.»

«Dass sie weniger Aero-Tests absolvieren dürfen, ist natürlich nicht gut für sie und es könnte uns in die Hände spielen», fuhr Wolff fort. Gleichzeitig erklärte er: «Wenn du aber eine effiziente Struktur hast, dann lässt sich dass sicherlich zu grossen Teilen kompensieren. Für uns ist es also langfristig gesehen gut. Aber wir waren in den letzten beiden Jahren in dieser Situation, nicht wegen einer Strafe, sondern weil wir gewonnen hatten, deshalb hatten wir auch weniger Zeit für Aero-Tests als alle anderen. Für Red Bull Racing wird es sicherlich spürbar sein, aber wenn sie als Organisation so effizient sind, wie sie es in der Vergangenheit erwiesenermassen waren, dann wird es nicht allzu schlimm für sie sein.»

Formel 1 2023

Wintertests

23. bis 25. Februar: Bahrain International Circuit

Formel-1-WM-Kalender

05.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

19.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

02.04. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

30.04. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku *

07.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

21.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

28.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

04.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

18.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

02.07. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg *

09.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

23.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

30.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa *

27.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

03.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

17.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

24.09. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

08.10. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha *

22.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin *

29.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

05.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos *

18.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

26.11. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island



* Sprint-Format