Otmar Szafnauer: «Haben ein konkurrenzfähigeres Auto»

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer ist überzeugt, dass seine Mannschaft in diesem Jahr gut aufgestellt ist – und das nicht nur mit Blick auf die Fahrer. Auch das Auto wurde verbessert, wie er betont.

Als letzter der zehn Formel-1-Rennställe hat Alpine am vergangenen Donnerstag das neue Auto enthüllt. Mit dem A523 sollen Esteban Ocon und Alonso-Nachfolger Pierre Gasly Jagd auf die drei Spitzenteams machen, wie Alpine-CEO Laurent Rossi bei der Team-Präsentation erklärt hat. Teamchef Otmar Szafnauer ist überzeugt, dass die nötigen Mittel für den Erfolg auch vorhanden sind.

Der 58-Jährige erklärte: «Wir haben hart an der Entwicklung des A523 gearbeitet und dabei all unsere Erkenntnisse aus der letzten Saison mit reiner Innovation kombiniert, um ein aufregendes Paket zu schnüren. In diesem Jahr haben wir ein konkurrenzfähigeres Auto, und die Teams in den beiden Werken in Viry und Enstone haben gut gearbeitet, um die allgemeine Zuverlässigkeit zu verbessern – diese hat uns in der letzten Saison manchmal im Stich gelassen.»

Und Szafnauer betonte: «Wir bauen unsere Belegschaft weiter aus, und ich sehe hier einen echten Teamgeist und ein hohes Mass an Motivation bei allen, um das Team voranzubringen. Die Zeit wird zeigen, wo wir in der Rangfolge des Feldes stehen.»

Mit Zuversicht erfüllt ihn auch das Fahrer-Duo. «Dies ist meine vierte Saison, in der ich mit Esteban zusammenarbeite, und es war grossartig zu sehen, wie er sich entwickelt und zu einem fantastischen Formel-1-Fahrer heranreift», erklärte der Teamchef mit Blick auf den 26-Jährigen aus Evreux. «Esteban war mit seinen sechzehn Top-10-Ergebnissen mit ein Grund dafür, dass das Team 2022 auf dem vierten Platz landete, er zeigte ein paar sehr besonnene Fahrten. Ich würde mir wünschen, dass Esteban weiterhin grosse Fortschritte macht und damit auch das Team voranbringt.»

Und über Neuzugang Gasly sagte Szafnauer: «Es ist das erste Mal, dass ich mit Pierre zusammenarbeite, und wir haben ihn aufgrund seines natürlichen Talents, seines Speeds und seiner Erfahrung in der Formel 1 verpflichtet. Es ist eine grossartige Fahrer-Paarung, die das Team dazu motiviert, ein schnelles und zuverlässiges Auto zu bauen, in dem sich beide entfalten und ihr Können zeigen können.»

