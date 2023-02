George Russell: «Mental geht es mir besser denn je»

Mercedes-Pilot George Russell kann es kaum erwarten, bis es wieder losgeht. Der Brite erklärte bei der Team-Präsentation: «Ich habe mir die Auszeit gegönnt, die nötig war.» Nun fühlt er sich bereit für die neue Saison.

George Russell konnte im vergangenen Jahr glänzen: Der Mercedes-Aufsteiger stand schon nach dem dritten Rennen der Saison erstmals auf dem Podest. Dieses Kunststück wiederholte er im Verlauf der weiteren Saison sieben weitere Male, wobei sein letzter Besuch auf dem Treppchen ein ganz besonderer war.

Denn Russell sicherte sich auf dem Interlagos-Rundkurs von São Paulo seinen ersten GP-Sieg und damit auch den einzigen Triumph, den Mercedes im schwierigen ersten Jahr mit der neuen Fahrzeuggeneration bejubeln durfte. Sein Teamkollege Lewis Hamilton schaffte es neun Mal in die Top-3, aber nie als Erster über die Ziellinie.

Russell konzentrierte sich nach der Saison ganz darauf, seine Batterien wieder aufzuladen und sich auf die neuerliche Punktejagd in diesem Jahr vorzubereiten, wie er in seiner Presserunde nach der Enthüllung seines neuen Dienstwagens erklärte: «Die Nebensaison ist eine einzigartige Phase, weil die Fahrzeugentwicklung im Winter stark vorangetrieben wird.»

«Ich war in den meisten Wochen im Werk und sass oft im Simulator. Ich habe viel mit meinem Team kommuniziert und an den Prozeduren an den Rennwochenenden und unserer Zusammenarbeit gefeilt. Dabei ging es darum, alles noch effizienter zu gestalten», ergänzte der 25-jährige Brite.

Und der WM-Vierte des Vorjahres betonte auch, dass er bereit für die anstehende Saison ist: «Es war ein ziemlich guter Winter und ich habe das Gefühl, dass ich nun wirklich gut in Form bin. Mental bin ich wohl stärker denn je. Und ich fühle mich gut, denn ich habe mir die Auszeit gegönnt, die nötig war, aber auch die nötige Zeit investiert, um mit dem Team zu arbeiten.»

