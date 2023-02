Christian Horner: «Ferrari sieht schnell aus»

Die gute Laune stand Christian Horner auch am letzten Testtag in Bahrain ins Gesicht geschrieben. Der Red Bull Racing-Teamchef gab sich dennoch bescheiden und lobte die Konkurrenz.

Christian Horner strahlte mit der Sonne von Bahrain um die Wette, als er sich zur Mittagspause vor die «F1TV»-Kamera stellte, um die Fragen zur Form von Red Bull Racing zu beantworten. Der Teamchef, der sich über einen starken Auftritt seiner Weltmeister-Mannschaft freuen durfte, erklärte angesichts der Favoritenrolle, die man seinem Rennstall nach den drei Vorsaison-Testtagen in der Wüste zuschreibt, bescheiden: «Wir konnten viele Runden drehen und viele Fahrzeug-Abstimmungen ausprobieren.»

«Die Rundenzeiten sind schwer einzuschätzen, weil wir nicht wissen, was die anderen Teams genau gemacht haben. Aber mit Blick auf uns selbst können wir sagen, wir sind mit dem Auto in einem vernünftigen Arbeitsfenster», fügte der Brite lächelnd an. Das Feedback seiner Schützlinge Sergio Pérez und Max Verstappen stimme überein. «Das ist vor allem bei der Weiterentwicklung natürlich hilfreich und auch ermutigend», ergänzte er.

Dass vor allem der zweifache Champion und Titelverteidiger Max Verstappen viel Selbstvertrauen an den Tag legte, kommentierte Horner folgendermassen: «Er ist schon seit ein paar Jahren in Top-Form und natürlich steigt die Selbstsicherheit mit der Erfahrung. Er steigt ein und dreht gleich auf, das war bereits am ersten Testtag auf der ersten Runde zu sehen. Physisch ist er in Bestform und nun freut er sich auf den Saisonstart.»

Auf die Konkurrenz angesprochen meinte der 49-Jährige: «Schwer zu sagen, wo die anderen Teams stehen. Ferrari sah schnell aus, und die Form von Mercedes ist schwer einschätzbar, keine Ahnung, ob sie noch etwas in der Hinterhand haben. Das werden wir nächste Woche sehen. Aston Martin scheint einen grossen Schritt nach vorne gemacht zu haben. Besonders Fernando Alonso hinterliess einen guten Eindruck.»

Bahrain-Test: Tag 3 (25. Februar)

1. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:30,305 (133)

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:30,664 (65)

3. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:30,827 (131)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:31,024 (67)

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:31,036 (76)

6. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:31,261 (79)

7. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:31,381 (95)

8. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:31,442 (83)

9. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:31,450 (80)

10. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,075 (77)

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:32,160 (37)

12. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:32,762 (56)

13. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:32,793 (136)

14. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,257 (76)

15. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,329 (77)

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,655 (44)

17. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:38,244 (87)





Bahrain-Test: Tag 2 (24. Februar)

1. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:31,610 (133 Runden)

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:31,650 (44)

3. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,205 (130)

4. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:32,222 (71)

5. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:32,466 (65)

6. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:32,486 (70)

7. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:32,549 (154)

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:32,725 (65)

9. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,175 (71)

10. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:33,186 (56)

11. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:33,442 (67)

12. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:33,490 (49)

13. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:33,654 (26)

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:33,751 (76)

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,954 (72)

16. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:35,522 (65)

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:35,708 (85)





Bahrain-Test: Tag 1 (23. Februar)

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB19-Honda, 1:32,837 min (157 Runden)

2. Fernando Alonso (E), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:32,866 (60)

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF-23, 1:33,253 (72)

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF-23, 1:33,267 (64)

5. Lando Norris (GB), McLaren MCL60-Mercedes, 1:33,462 (40)

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W14, 1:33,508 (83)

7. Alex Albon (T), Williams FW45-Mercedes, 1:33,671 (74)

8. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:33,723 (67)

9. George Russell (GB), Mercedes W14, 1:34,174 (69)

10. Logan Sargeant (USA), Williams FW45-Mercedes, 1:34,324 (75)

11. Nico Hülkenberg (D), Haas VF-23-Ferrari, 1:34,424 (51)

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo C43-Ferrari, 1:34,558 (71)

13. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,559 (85)

14. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin AMR23-Mercedes, 1:34,564 (40)

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT04-Honda, 1:34,671 (46)

16. Pierre Gasly (F), Alpine A523-Renault, 1:34,822 (60)

17. Esteban Ocon (F), Alpine A523-Renault, 1:34,871 (53)

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren MCL60-Mercedes, 1:34,888 (52)

19. Kevin Magnussen (DK), Haas VF-23-Ferrari, 1:35,087 (57)