Das sagt Helmut Marko über Mercedes und Aston Martin

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sprach nach dem ersten Training über das Kräfteverhältnis im Formel-1-Feld und warnte: «Alonso wird Mercedes ärgern, wenn die nicht bald was finden.»

Im ersten freien Training in Bahrain hatte Formel-1-Champion Max Verstappen sichtlich Mühe mit seinem Renner. Der Red Bull Racing-Star bestätigte hinterher denn auch: «Das erste Training war wirklich schlecht, denn ich konnte die Fahrzeugbalance nicht finden.» Etwas genauer umschrieb Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bei den deutschen Kollegen von «Sky» das Problem.

«Wir haben beim Max eine Änderung im Fahrverhalten festgestellt, die wir uns derzeit eigentlich nicht erklären können. Die Temperaturen sind etwas anders, aber wir müssen jetzt herausfinden, was da los ist, warum das Auto so überhaupt nicht reagiert, ganz im Gegensatz zu dem, was im Test passiert ist», schilderte der Grazer, der auch verriet: «Es taucht mehr in den langsamen Kurven auf und hat nichts mit der Bodenfreiheit zu tun.»

Marko beteuerte auch gleich: «Wir haben ein internes Problem, das wir sicher bis zum nächsten Training aussortieren werden.» Und tatsächlich konnte Verstappen im zweiten Training eine Runde drehen, «die nicht übel war», wie der zweifache Champion hinterher erklärte.

Verstappen äusserte sich auch zum starken Auftritt von Aston Martin. «Die hatten einen guten Tag», räumte er ein. Marko sieht das ähnlich: «Einstellungen gefahren wurden. Ich würde sagen, dass Ferrari und Red Bull Racing eher vorne sind und dass Aston Martin sicher erstarkt ist, wie man an Alonso sieht.» Der 79-jährige erklärte auch: «Alonso wird Mercedes ärgern, wenn die nicht bald was finden.»

Auf die Frage, welchen Anteil der von Red Bull Racing abgeworbene Dan Fallows am Aston Martin-Erfolg habe, erklärte Marko gewohnt offen: «Wenn man die Autos vergleicht, dann sieht man, dass der Aston Martin dem Red Bull am ähnlichsten ist. Das hat sicher seine Gründe, und es ist ja nicht nur Fallows zu Aston Martin gegangen, sondern auch einige andere Mittarbeiter. Und offensichtlich haben die ein gutes Gedächtnis.»





2. Training, Bahrain

01. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,907 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:31,076

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,078

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:31,367

05. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,376

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,450

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,475

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,543

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,570

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,586

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,608

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,793

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:31,882

14. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:31,956

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,024

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,110

17. Alex Albon (T), Williams, 1:32,440

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,525

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,605

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,749





1. Training, Bahrain

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32,758 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:33,196

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33,375

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,165

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,257

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:34,298

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:34,402

08. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:34,575

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,689

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,917

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,966

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:34,997

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,015

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:35,043

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,105

16. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:35,402

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,455

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:35,749

19. Alex Albon (T), Williams, 1:36,108

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,072