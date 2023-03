Toto Wolff: WM-Versprechen an Lewis Hamilton

Toto Wolff weiss, wie sehr sich Lewis Hamilton die achte WM-Krone wünscht, um alleiniger Titel-Rekordhalter zu werden. Der Teamchef und Geschäftsführer verspricht seinem Schützling, diesen Wunsch zu erfüllen.

Die Mercedes-Piloten George Russell und Lewis Hamilton belegten am Ende des Bahrain-Qualifyings die Plätze 6 und 7, wobei der jüngere der beiden Teamkollegen die Nase vorn hatte – allerdings nur knapp: Nur 44 Tausendstel trennten die Sternfahrer. Zur Pole-Zeit von Max Verstappen fehlten allerdings mehr als sechs Zehntel.

Toto Wolff sagte dazu: «Der Rückstand auf die Spitze ist nicht übertrieben, wenn man bedenkt, dass wir am Ende von Q3 nur einen neuen weichen Reifensatz verwendet haben. Dennoch ist es nicht das, was wir uns wünschen, und auch nicht das, was wir uns im Winter vorgenommen hatten.»

Der Teamchef und Geschäftsführer der Silberpfeile fügte an: «Wir haben das Konzept weiterentwickelt und dachten, dass wir damit um die Pole kämpfen können, und das war diesmal nicht der Fall.» Und er betonte: «Wir wissen, wie gross der Abstand ist und was wir finden müssen, um zu gewinnen.»

«Keiner der beiden Fahrer hatte auf dem letzten Run eine saubere Runde. Vielleicht wären noch eineinhalb Zehntel drin gewesen, aber das hätte wahrscheinlich nicht viel geändert. Wir hätten Alonso vielleicht mit beiden Autos überholen können, aber das ist, wo wir gerade stehen», ergänzte der Wiener.

Gleichzeitig stellte Wolff klar: «Wir sind sehr selbstkritisch, auch gegenüber dem, was wir erreichen müssen. In unserem Team gibt es keine heiligen Kühe, und wir schauen uns alles an. Das ganze Team denkt so, also müssen wir jetzt die Köpfe zusammenstecken und die nächsten Schritte ausarbeiten.»

Den Wunsch von Hamilton, sich mit dem achten Gesamtsieg zum alleinigen Titel-Rekordhalter zu krönen, will der 51-Jährige erfüllen. Auf die entsprechende Frage erklärte er bei «Sky Sports F1»: «Wir werden seinen achten Titel erobern. Ihm bleiben mindestens noch vier Jahre, und wir müssen es einfach hinbekommen. Selbst wenn ich ihn persönlich um die Strecke schieben muss, werde ich alles tun, was nötig ist, damit er den achten Titel holt.»

Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,708 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,846

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,000

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.154

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,336

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,340

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,384

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,836

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,984

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,381

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,443

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,473

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,510

15. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,652

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,892

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,101

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,121

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,181