George Russell (Mercedes): «Viel besser als erwartet»

Mercedes-Pilot George Russell freute sich nach dem Bahrain-Qualifying über die Fortschritte, die sein Team nach dem schwierigen Auftakt ins erste Rennwochenende der Saison machen konnte.

Für das Mercedes-Duo verlief das Qualifying in Bahrain erfreulicher als erwartet. Denn am Freitag taten sich George Russell und Lewis Hamilton noch schwer, auf einer schnellen Runde eine gute Performance hinzulegen. Im Abschlusstraining schafften es aber beide Sternfahrer ins Q3 und belegten am Ende die Plätze 6 und 7, wobei Russell die Nase im teaminternen Duell vorne behielt.

Der WM-Vierte des Vorjahres freute sich hinterher: «Der Tag lief viel besser, als wir erwartet hatten, insbesondere nach dem schwierigen Freitag. Wir hatten erwartet, dass wir über Nacht etwas an Performance zulegen würden, aber wir haben die Erwartungen übertroffen.»

«Mit den Änderungen, die wir vorgenommen haben, dachten wir, dass wir vielleicht eine Zehntelsekunde finden würden, aber wir haben fast fünf oder sechs Zehntel gefunden. Nun müssen wir genau verstehen, warum das so war. Das ist eine positive Nachricht, denn nach dem dritten Training haben wir uns nur darauf konzentriert, die Performance bestmöglich zu nutzen», erklärte Russell daraufhin.

«Das Auto lässt sich gut fahren, und wir haben eine viel bessere Ausgangsposition als mit dem W13. Wir können uns jetzt darauf konzentrieren, die gesamte Performance zu steigern, anstatt Probleme zu lösen», betonte der 25-jährige Brite.

«Für das Rennen befinden wir uns in einer guten Position, von der aus wir um den dritten Platz kämpfen können. Sich drei Zehntel hinter Ferrari zu qualifizieren, obwohl sie wahrscheinlich das schnellste Auto auf einer Runde waren, ist positiv. Fernando ist wahrscheinlich eher ein Geheimtipp als Ferrari», fügte Russell mit Blick auf die Konkurrenz an.

Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,708 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,846

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,000

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30.154

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:30,336

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,340

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,384

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,836

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,984

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, ohne Zeit

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,381

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,443

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:31,473

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,510

15. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:31,652

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,892

18. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:32,101

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:32,121

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:32,181