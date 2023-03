Max Verstappen: «Haben ein gutes Gesamtpaket»

Formel-1-Champion Max Verstappen feierte in Bahrain einen Saisonauftakt nach Mass und holte sich den Sieg. Hinter dem Red Bull Racing-Star kreuzte sein Teamkollege Sergio Pérez die Ziellinie als Zweiter.

Max Verstappen machte im Bahrain-GP alles richtig und sicherte sich im ersten von 23 Kräftemessen in diesem Jahr den Sieg. Sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez machte das Glück für das Weltmeister-Team perfekt und holte sich den zweiten Platz.

Verstappen freute sich: «Ich habe einen sehr guten ersten Stint absolviert, in dem ich im Grunde meinen Vorsprung herausfahren konnte. Danach ging es nur darum, die Reifen zu schonen, denn du weisst nie, was später im Rennen passiert. Ich bin wirklich glücklich, endlich auch hier in Bahrain einen GP-Sieg erobert zu haben.»

«Ich denke, wir haben ein gutes Gesamtpaket fürs Rennen, auch wenn es natürlich von GP zu GP variieren wird. Aber wir können damit sicherlich vorne mitkämpfen, und der Dank gebührt dem Team, das im Winter wieder einen super Job gemacht und ein schnelles Rennauto auf die Räder gestellt hat», lobte der Niederländer.

Pérez sagte: «Das ist ein toller Saisonstart – speziell wenn man auf das erste Rennen hier vor einem Jahr zurückblickt. Für das Team ist das ein tolles Comeback nach dem Winter, in dem wir wirklich hart gearbeitet haben. Es war sehr wichtig, heute beide Autos ins Ziel zu bringen.»

«Der Start hat mich heute zurückgeworfen, danach ging es im Grunde nur darum, den Schaden zu begrenzen. Und der zweite Platz war heute das bestmögliche Ergebnis», fügte der Mexikaner an. «Ich denke, ich komme Max mit jeder Session näher und werde sicherlich mein Bestes geben», versprach er daraufhin.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0