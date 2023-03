Toto Wolff: «Einer der schlechtesten Tage»

Obwohl das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell den GP in Bahrain in den Punkten beendete, fasste Teamchef Toto Wolff sichtlich enttäuscht zusammen: «Das war überhaupt nicht gut.»

Es hatte sich schon während der Bahrain-Testfahrten in der Vorwoche abgezeichnet und auch die Trainings auf dem Wüstenkurs liessen befürchten: Vor dem Mercedes-Team liegt noch viel Arbeit, um wieder den Anschluss an die Spitze zu finden. Das Rennergebnis fiel so gesehen gar nicht einmal so schlecht aus: Lewis Hamilton wurde Fünfter, George Russell kam als Siebter ins Ziel.

Dennoch seufzte Teamchef Toto Wolff: «Das war einer der schlechtesten Tage im Racing, es war überhaupt nicht gut, denn uns fehlt es einfach an Tempo. Aber das hat sich schon bei den Tests gezeigt. Und Aston Martin ist wirklich schnell unterwegs, sie haben den dritten Platz verdient.»

Über den Erzrivalen Red Bull Racing sagte der Wiener: «Sie sind auf einem anderen Planeten.» Und er gestand: «Das schmerzt, denn sie sind so weit voraus, das erinnert mich an unsere besten Jahre, als wir noch eine Sekunde vor allen anderen waren. Aber das ist die Messlatte und wir müssen einen Schritt nach dem anderen nehmen, um zurückzuschlagen. Und ich bin mir sicher: Wir können das auch.»

Gleichzeitig dämpfte er die Erwartungen der Beobachter und Fans, die ihre Hoffnungen auf das nächste Update, das für das Imola-Rennen geplant ist, setzen: «Es braucht da sicherlich etwas viel Radikaleres, als die Hoffnung auf eine Verbesserung um drei Zehntel.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0