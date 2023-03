Esteban Ocon nach 3 Strafen: «Nicht unser Tag»

Esteban Ocon erlebte zum Formel-1-Saisonauftakt in Bahrain ein Rennen zum Vergessen. Gleich drei Strafen warfen den Alpine-Piloten zurück. Am Ende musste er einen Ausfall hinnehmen.

16 Rennrunden vor dem Fallen der Zielflagge war der Bahrain-GP für Esteban Ocon gelaufen. Das Ende des ersten Kräftemessens der Saison war sinnbildlich für das ganze Rennen, das für ihn bereits mit einer unliebsamen Berührung mit Lando Norris’ McLaren in der zweiten Kurve nicht nach Wunsch begonnen hatte.

Dabei wurde die linke Frontflügel-Endplatte am Alpine beschädigt, weshalb der Franzose in den ersten 15 Rennrunden gleich zwei Mal an die Box fuhr. Das nächste Ärgernis für ihn war die 5-sec-Zeitstrafe, die er kassierte, weil er sich in der Startaufstellung nicht richtig eingereiht hatte. Und weil das Team die Strafe nicht richtig absolvierte, musste er erneut eine Zwangspause einlegen – diesmal brummten ihm die Regelhüter 10 Sekunden Wartezeit an der Box auf.

Zu guter Letzt wurde Ocon dann auch noch mit einer weiteren 5-sec-Strafe belegt, weil er in der Boxengasse zu schnell unterwegs gewesen war. Hinterher seufzte er: «Das war nicht unser Tag. Leider haben wir zu viele operative Fehler gemacht, normalerweise sind wir bei diesen Dingen stark. Aber diesmal lief alles schief. Wir müssen nun alles analysieren«, seufzte er.

Teamchef Otmar Szafnauer räumte unumwunden ein: «Wir müssen auf Estebans Seite besser werden und sicherstellen, dass sich das nicht wiederholt. Das waren zwei intensive Wochen für das Team in Bahrain und nun freuen wir uns darauf nach Viry und Enstone zurückzukehren und alles zu analysieren, bevor es dann weiter nach Dschidda geht. Dort wollen wir eine deutlich bessere Leistung zeigen.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0