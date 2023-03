McLaren: Hoffnung trotz Nuller in Bahrain?

Das McLaren-Team erlebte auf dem Wüstenkurs von Bahrain einen Formel-1-Auftakt zum Vergessen. Lando Norris kam mit 2 Runden Rückstand als Letzter ins Ziel, sein Teamkollege Oscar Piastri fiel aus.

So hatte sich das McLaren-Team den Saisonauftakt sicherlich nicht vorgestellt: In der Wüste von Bahrain gab es für den Traditionsrennstall aus Woking keine Punkte. Lando Norris kämpfte sich als Letzter ins Ziel – zwei Runden fehlten ihm auf Sieger Max Verstappen. Formel-1-Rookie Oscar Piastri erlebte ein noch schwierigeres Rennen, der Australier fiel nach 13 Runden aus.

Piastri fiel wegen eines Problems mit der Elektronik aus. Norris musste mehrfach an die Box, um Druckluft für den Motor nachzufassen. McLaren-Teamchef Andrea Stella fand nach dem Rennen dennoch auch positive Aspekte. So habe das Renntempo des Autos das Team überrascht.

«Ohne die Probleme hätte Lando gute Chancen auf Punkte gehabt», ist sich der Italiener sicher. «Das Tempo des Autos übertraf fast die Erwartungen», gestand der Ingenieur. «Im Rennen haben wir einige Anzeichen gesehen, dass sich die Arbeit bezüglich des Zusammenspiels von Auto und Reifen, die wir im Winter geleistet haben, gelohnt hat.»

«Lando war in dieser Hinsicht in einer guten Position, aber auch bei Oscar war der Abbau gut. Er konnte überholen, und ich denke, wir hätten ohne die Probleme mit beiden Autos in den Punkten sein können. Vor Bahrain dachte ich, dass es schwierig werden würde, ins Q3 zu kommen und zu punkten, aber wir waren näher dran als ich es gedacht hatte», ergänzte der 52-Jährige.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (»GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0