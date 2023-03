Nach Bahrain-Podest: Fernando Alonso denkt an Sieg

Beim Formel-1-Saisonauftakt von Bahrain schaffte es Fernando Alonso als Dritter aufs Podest. Der zweifache Champion gestand danach: Er denkt an die Chance, den 33. GP-Sieg seiner Karriere zu erringen.

Der starke Auftritt von Fernando Alonso im Rennen von Bahrain hat gezeigt: Mit dem Aston Martin-Neuzugang ist zu rechnen. Der 41-jährige Spanier erklärte zwar, dass es angesichts des Vorsprungs von Sieger Max Verstappen noch nicht ganz für den Kampf gegen Red Bull Racing reiche. Gleichzeitig gestand er aber auch, dass er bereits an die Möglichkeit denkt, den 33. GP-Sieg seiner Karriere zu erringen.

«Wenn du im ersten Rennen Dritter wirst und sich noch 22 Chancen dazu bieten, würde ich sagen ja, der Gedanke ist nah», lautete seine Antwort auf die entsprechende Frage. Und Alonso erinnerte sich: «Bereits im vergangenen Jahr schaffte ich es in Kanada im verregneten Qualifying in die erste Startreihe. In 22 Rennen ist also alles möglich, und ich werde mein Bestes geben, um diese Chance zu nutzen.»

«Vielleicht brauchen wir etwas Hilfe, im vergangenen Jahr brauchten wir diese bereits, um aufs Podest zu kommen. Vielleicht wird es in diesem Jahr mehr als einen Podestplatz geben, wenn es Ausfälle oder Probleme bei den Gegnern gibt», ergänzte der zweifache Champion.

Auch die Konkurrenz traut Alonso einen Triumph zu. Verstappen sagte: «Ich hoffe es für Fernando, denn er erlebte auch ein paar Jahre, in denen sich die Gelegenheit für einen Spitzenkampf nicht bot. Ich freue mich, dass er bereits im ersten Rennen auf dem Podest dabei ist. Ich glaube auch, dass bei Aston Martin der Wille und Schwung für Siege vorhanden ist, und sie haben viele gute Leute verpflichtet. Deshalb vermute ich, dass es nur noch besser gehen kann für sie. Schwer zu sagen, ob sie in diesem Jahr um den Titel kämpfen werden, aber Rennsiege liegen sicherlich drin.»

«Ich war auch schon in der Position, in der ich 20 oder 40 Sekunden hinter den Siegern ins Ziel kam und trotzdem zwei oder drei Rennen gewinnen konnte, weil manchmal die Strecke wirklich passte und du in der Lage bist, das Rennen zu gewinnen – manchmal auch mit etwas Schützenhilfe oder Glück. Aber sie haben sicherlich ein starkes Gesamtpaket, und nun geht es natürlich darum, dieses weiterzuentwickeln», fügte der Champion an.

Sergio Pérez pflichtete seinem Red Bull Racing-Teamkollegen bei: «Ich freue mich sehr für Fernando und Aston Martin, denn sie haben eine unglaubliche Leistung erbracht und es ist schön, dass er sein erstes Rennen für das Team auf dem Podest beenden kann. Sie haben sicherlich ein sehr gutes Auto, das auf einigen Strecken zu den Favoriten gehören wird. Die Saison ist sehr lang, da kann alles passieren.»

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (»GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0