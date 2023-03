Christian Horner: «Verstappen-Sieg schnell vergessen»

​Max Verstappen vor Sergio Pérez beim WM-Auftakt in Bahrain, grandioser Doppelsieg für Red Bull Racing. Aber RBR-Teamchef Christian Horner lässt sich davon nicht in falsche Sicherheit wiegen.

Besser hätte das kaum laufen können beim WM-Start auf dem Bahrain International Circuit: Max Verstappen eroberte seinen 36. Grand-Prix-Sieg, sein Red Bull Racing-Stallgefährte Sergio Pérez wurde Zweiter.

Gleichzeitig steht die Konkurrenz schon arg unter Druck: Charles Leclerc musste den Ferrari wegen Motorschadens zur Seite stellen, Mercedes ist zu langsam.

GP-Sieger George Russell sagt: «In dieser Form kann Red Bull Racing jeden WM-Lauf gewinnen.» Aber genau das ist für RBR-Teamchef Christian Horner der Knackpunkt.

Der 49-jährige Engländer sagt: «In diesem Sport ist ein Erfolg schnell vergessen. Du bist immer nur so gut wie dein letztes Rennen. Gewiss, in Bahrain waren wir die Helden, aber schon in Dschidda könnte das Ferrari oder Aston Martin sein, und ich würde nie den Fehler machen, Mercedes abzuschreiben.»

«Wir dürfen uns über den Erfolg beim WM-Start freuen, aber das ist doch nur eine Momentaufnahme aus Bahrain. Wir werden nichts als selbstverständlich erachten. Also mal halblang und schauen, wie sich das in Saudi-Arabien und in Australien entwickelt.»



«Wenn wir mal eine Handvoll Rennen und Streckentypen hinter uns haben, können wir besser abschätzen, wo Stärken und Schwächen liegen – sowohl bei uns als auch bei der Konkurrenz.«



«Ich sage immer: Eine Formel-1-Saison ist ein Marathon. Entscheidend sind regelmässige Spitzenplatzierungen und möglichst keine Ausrutscher. Bahrain ist prima verlaufen, aber ich erwarte erheblich mehr Gegenwehr in den kommenden WM-Läufen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0