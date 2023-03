Esteban Ocon wie Pastor Maldonado: 1 GP mit 3 Strafen

​Ein WM-Auftakt zum Vergessen für GP-Sieger Esteban Ocon: Der 26-jährige Alpine-Fahrer stellte einen unrühmlichen Rekord des Venezolaners Pastor Maldonado ein, mit 3 FIA-Strafen im gleichen Grand Prix.

Es war, als hätte ein Slapstick-Spezialist die Regie über den Grand Prix von Bahrain von Esteban Ocon übernommen: Gleich drei Mal mussten die Rennkommissare beim Bahrain-GP gegen den Franzosen eine Strafe aussprechen, das gab es zuvor in der Königsklasse nur einmal, beim Grossen Preis von Ungarn 2015, und damals hiess der Übeltäter Pastor Maldonado.

Was ist mit Ocon passiert? Zunächst stellte der Ungarn-GP-Sieger von 2021 seinen Alpine-Rennwagen mit dem rechten Vorderrad unkorrekt in sein Startfeld, also zu weit rechts. Das gab von von den Rennkommissaren Gerd Ennser (Deutschland), Mathieu Remmerie (Belgien), Derek Warwick (England) und Mazen Al-Hilli (Bahrain) eine Fünfsekundenstrafe.

Die wollte der Alpine-Fahrer beim ersten Boxenstopp absitzen, aber die Mechaniker warfen sich schon nach 4,6 Sekunden auf den pinkfarbenen Wagen. Daher eine 10-Sekunden-Strafe.

Als Ocon die zweite Strafe erledigte, fuhr er zu schnell durch die Boxengasse, mit 80,1 km/h statt der erlauben 80, also nochmals eine Fünfsekundenstrafe.



Weil Ocon nun am Ende des Feldes gelandet war, gab er in Absprache mit dem Team auf – um den Motor fürs Rennwochenende von Saudi-Arabien zu schonen.



Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer über das Ocon-Desaster: «Es mangelt an Timing. Wir haben ein System, das bei einer Strafe die Sekunden herunterzählt, aber Zählen und Echtzeit stimmten um vier Zehntelsekunden nicht überein. Die Speed-Strafe geht auf die Kappe von Esteban, er stellte den Geschwindigkeitsbegrenzer am Ende der Boxengasse zu früh ab.»



Der in Rumänien geborene US-Amerikaner weiter: «Es ist sehr selten, dass es in einem Rennen zu einer solchen Folge von Fehlern kommt. Ich habe es jedenfalls noch nie erlebt, dass nach einer Strafe zu früh am Wagen gearbeitet wurde.»



Was war damals mit Pastor Maldonado? Auf dem Hungaroring 2015 mussten die Regelhüter gleich elf Fällen nachgehen. Beim Lotus-Fahrer Maldonado wurde moniert, dass er Will Stevens hinter dem Safety-Car überholt hatte, dass er in der Boxengasse zu schnell war und dass er überdies mit Sergio Pérez kollidierte.





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0