Dr. Helmut Marko: «Ich kann jederzeit aufhören»

​Red Bull-Motorsportberater hat ein turbulentes halbes Jahr hinter sich: Der Visionär Dietrich Mateschitz ist gestorben, Red Bull verkündete ein Abkommen mit Ford, Verstappen wurde Champion und gewinnt auch 2023.

Es waren sechs Monate voller Emotionen für den 79-jährigen Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko. Im September 2022 sicherte sich Max Verstappen in Japan seinen zweiten Fahrer-WM-Titel. Ende Oktober ist Markos langjähriger Weggefährte Dietrich Mateschitz, der Red Bull zu einer Weltmarke gemacht hat, gestorben. Red Bull Racing wurde zum ersten Mal seit 2013 Sieger im Konstrukteurs-Pokal. Anfang Februar verkündete Ford die Rückkehr in die Königsklasse, als Partner von Red Bull. Und Max Verstappen machte beim WM-Beginn in Bahrain 2023 dort weiter, wo er Ende 2022 in Abu Dhabi aufgehört hatte – als Sieger.

Helmut, kaum war die lang vorbereitete Zusammenarbeit mit Porsche, ab 2026 geplant, gescheitert, da wurde Ford als neuer Partner präsentiert. Hatten die Gespräche noch parallel zu Porsche begonnen?

Nein, danach.

Wer kam dabei eigentlich auf wen zu?

Beide Seiten gingen aufeinander zu. Die Verhandlungen führten Präsident Bill Ford und CEO Jim Farley persönlich mit unserem Teamchef Christian Horner, der von mir unterstützt wurde.

Wie viel Technik wird von Ford kommen?

Auch wenn das Team Red Bull Ford oder Ford Red Bull heißen mag, wird der Antrieb allein von Red Bull Powertrains kommen. Ford wird in die Batterientechnik eingebunden sein.

Statt an den im Oktober verstorbenen Red Bull-Chef Dietrich Mateschitz berichtest du jetzt an den neu installierten CEO Oliver Mintzlaff. Wie läuft die Zusammenarbeit?

Wir haben uns zwei Mal getroffen. Er bekam Einblicke. Wie weit er auf unsere Ideen eingehen wird, wird man sehen. Red Bull Racing war immer sehr unabhängig.

Etwas Persönliches. Wie hat sich für dich die Arbeit im Team nach dem Ableben von Dietrich Mateschitz verändert?

Es ist nicht mehr so, dass ich nach jedem Training und Rennen telefonisch berichte. Das direkte, persönliche und freundschaftliche Verhältnis ist nicht mehr da. Didi war ein Visionär, hatte Emotionen. Das sehe ich jetzt nicht mehr.

Du sagtest früher schon, du hättest keinen Vertrag, sondern arbeitest auf Handschlagbasis, so lang es dich freut.

Ich bin ein freier Mensch. Ich kann jederzeit aufhören, wenn es mich nicht mehr freut. Mal abwarten, wie die Zukunft wird.

