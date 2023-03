Charles Leclerc (Ferrari): Wenn Frustration entsteht

​Ferrari steht schon nach einem Rennen mit dem Rücken zur Wand. Der langjährige Ferrari-Teamchef und heutige Formel-1-CEO Stefano Domenicali spricht über die schwierige Lage seiner Landsleute.

Max Verstappen 25 Punkte, Charles Leclerc 0; Red Bull Racing 43 Punkte, Ferrari 12 – der WM-Auftakt von Ferrari ist eine glatte Enttäuschung. Das neue Auto von Red Bull Racing war in Bahrain deutlich schneller als der 2023er Ferrari, überdies glänzte der RBR-Renner durch weniger Reifenverschleiss, und Max Verstappen fährt in beneidenswerter Form. Der Monegasse Leclerc schied durch Motorschaden aus.

Red Bull Racing hat einen Doppelsieg herausgefahren, Ferrari kann nach dem ersten Saisonrennen nur den vierten Platz von Carlos Sainz vorweisen, und natürlich machen sich die Tifosi Sorgen um den berühmtesten Rennstall der Welt.

Stefano Domenicali hat von 2007 bis 2014 Ferrari als Teamchef geleitet, heute ist der Serien-CEO der Formel 1. Der 57-jährige aus Imola sagt über Ferrari beim Portal SportMediaset: «Ferrari ist in Italien immer ein Orientierungspunkt, und das ist in all den Jahren so geblieben, auch wenn andere Rennställe gewachsen und erfolgreicher gewesen sind.»

«Ferrari ist in Italien gewissermassen die Nationalmannschaft, das von einem ganzen Land unterstützt wird. Und für solch einen Rennstall reicht es nicht, einfach nur am Start zu sein. Ferrari muss in aller Ruhe an Schwachstellen arbeiten, ohne in eines der typischen Verhalten in Italien zu verfallen und zu emotional zu werden.»



«Vor allem nach nur einem Rennen dürfen wir uns nicht zu voreiligen Schlüssen verleiten lassen. Gerede hilft jetzt nichts. Ich habe in Bahrain Ansätze gesehen, welche die Ferrari-Fans hoffen lassen dürfen.»



Über Charles Leclerc sagt Domenicali: «Wenn sich Frustration einschleicht bei einem Athleten, dann ist das ein Problem. Aber genau in solchen Momenten muss ein Fahrer Führungsqualitäten zeigen und Vorbild für das ganze Team sein.»



«Das ist eine wichtige Phase in der Karriere von Charles. Er hat den Anspruch an Ferrari, dass man ihm ein sieg- und titelfähiges Auto hinstellt. Aber gleichzeitig steht er auch in der Pflicht, fehlerfrei zu fahren. Und wenn einer dieser Faktoren nicht stimmt, kann das problematisch werden.»



«Charles muss nun lösungsorientiert bleiben. Bei Ferrari heisst es – zusammenreissen, nicht irre machen lassen, konzentriert arbeiten, Fehler ausmerzen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0