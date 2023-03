Max Verstappen (Red Bull Racing): Bester Saisonstart 09.03.2023 - 10:14 Von Mathias Brunner

© LAT Doppelsieg für Red Bull Racing in Bahrain

​Konstrukteurs-Pokalsieger Red Bull Racing hat beim WM-Auftakt in Bahrain einen blitzsauberen Doppelsieg eingefahren. Ein Blick in die Vergangenheit des Rennstalls zeigt – so gut ist das noch nie losgegangen.