Quali-Format neu: Verstappen, Leclerc und Pérez baff

​Erneut murkst die Formel 1 am Format des Abschlusstrainings herum, dieses Mal in Sachen Reifen. Die Grand-Prix-Piloten Max Verstappen, Sergio Pérez und Charles Leclerc sind wenig überzeugt.

Ein weiteres Mal wagt die Formel-1-Leitung unter CEO Stefano Domenicali ein Experiment: Am GP-Wochenende von Imola 2023 werden die Fahrer nicht mehr 13 Reifensätze zur Verfügung haben, sondern nur noch 11. Dabei ist vorgeschrieben, welche Mischungen von den Piloten in den drei Quali-Segmenten verwendet werden dürfen – der harte Q1-Reifen im ersten Teil des Abschlusstrainings, der mittelharte Q2 im zweiten, der weiche im dritten. Sollte es in Imola regnen, steht die Reifenwahl frei.

Sechs Reifensätze sind für die Quali vorgesehen, fünf für drei freien Trainings und für den Grossen Preis der Emilia Romagna. Pirelli stellt an jenem Wochenende drei Sätze der harten Mischung (weiss markiert) bereit, vier Sätze der mittelharten (gelb), vier Sätze der weichen (rot).

Formel 1 und Reifenpartner Pirelli versprechen sich davon mehr Spannung und verbesserte Nachhaltigkeit.

Ferrari-Ass Charles Leclerc: «Ich bin jetzt nicht der Ansicht, dass am Format etwas geändert werden sollte, aber wie können das ja mal ausprobieren.»



Weltmeister Max Verstappen: «Ich erkenne keinen wahren Vorteil. Wir sollten Mittel und Wege finden, dass die Leistungsdichte im Feld erhöht wird, ohne künstliche Eingriffe. Das ist doch nur ein Show-Element. Wenn es in Imola eher kühl wird, werden wir alle Hände voll zu tun haben. Immerhin ist es für alle gleich.»



Sergio Pérez: «Wir hatten in Bahrain ein wunderbar spannendes Qualifying, ich sehe keinen Grund, am Format etwas zu drehen. Wir müssen in der Formel 1 nicht alles ändern.»



Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0