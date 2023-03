Marko: Sergio Pérez hat neben Max Verstappen überlebt

Max Verstappen hat das erste Rennen des Jahres souverän gewonnen, Red Bull Racing war das Maß der Dinge. Droht in diesem Jahr Gefahr aus dem eigenen Stall?

Sergio Pérez geht in seine dritte Saison als Teamkollege von Max Verstappen. In den ersten beiden Jahren konnte der Mexikaner gegen den Niederländer nicht viel ausrichten, Verstappen hielt seinen Konkurrenten aus dem eigenen Stall souverän in Schach.

Doch das Ziel von Pérez ist es nicht, die Nummer zwei und der Wasserträger zu sein. Er will den WM-Titel. Hat er in diesem Jahr eine echte Chance?

«Er ist sicher in einer sehr, sehr guten Form. Auch körperlich, er hat kaum geschwitzt. Das heißt, er nimmt es wirklich ernst und kann vielleicht eine Challenge für Max werden», sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko.

Auch generell ist Marko voll des Lobes für Pérez. «Sergio hat zwei Jahre neben Max überlebt, ohne dass er wie die meisten Fahrer gebrochen wurde. Das ist eine tolle Leistung», sagte Marko bei RTL/ntv und sport.de.

Der 33-Jährige habe allerdings einsehen müssen, dass sein «Teamkollege keine Schwächen» hat. Nichtsdestotrotz gebe Pérez aber «nicht auf», so Marko.

Marko betonte zudem, dass Pérez natürlich auch den Titel gewinnen darf. «Insgesamt ist das Ziel, dass wir in der WM Platz eins und zwei gewinnen wollen. Von uns aus ist es nicht vorgegeben, dass das der Max ist», sagte der 79-Jährige.

Wie sieht es mit der Zukunft des Mexikaners bei Red Bull Racing aus? Eile hat der Rennstall nicht, Pérez‘ Vertrag läuft noch bis 2024. «Wir müssen schauen, wie alles läuft. Solche Gespräche und Überlegungen beginnt man meistens vor oder nach der Sommerpause», erklärte Marko.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0