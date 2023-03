Fred Vasseur: «Wieso ist Ferrari eine Zielscheibe?»

​Der neue Ferrari-Teamchef Fred Vasseur kann nicht nachvollziehen, wieso sein Rennstall nach nur einem Rennen schon hart angegangen wird. «Wenn Leute den Rennstall verlassen wollen, dann habe ich damit kein Problem.»

Nach dem Waagrechtstart von Ferrari in die Formel-1-WM 2023 – Carlos Sainz Vierter, Charles Leclerc ausgeschieden – steht Ferrari bereits unter Druck. Besonders in Italien wird moniert, dass einfach keine Ruhe einkehrt beim berühmtesten Rennstall der Welt, die Kollegen der Gazzetta dello Sport haben sogar von einem «Klima der Angst» gesprochen.

Es ist davon die Rede, dass Ferrari-CEO Benedetto Vigna sich zu sehr in die Belange des Formel-1-Teams einmische, dass inzwischen auch Motorenchef Enrico Gualtieri daran denke, Ferrari zu verlassen und Sportdirektor Laurent Mekies mit einem Posten bei Alpine liebäugle oder mit einer Rückkehr zur FIA. Ohne Beweise dafür oder Aussagen der Betroffenen muss das alles derzeit in den Bereich Hörensagen eingestuft werden.

Teamchef Fred Vasseur versteht nicht, wieso vor allem in Italien schwere Vorwürfe erhoben werden. Der 54-Jährige sagte zu meinem Kollegen Jean-Michel Desnoues von AutoHebdo: «Wieso ist Ferrari nach nur einem Rennen schon eine Zielscheibe? Wir sind doch auf Kurs, was die ganzen Daten von Rennstrecke und Simulation angeht.»

«Ich habe meinen Leuten gesagt, sie sollen Mängel bei der Standfestigkeit beheben und sich dann auf die Leistungsfähigkeit konzentrieren. Die WM-Saison ist lang.»



«Wenn wir das erste Rennen nicht gewinnen, dann kann man doch nicht davon sprechen, dass wir vom Kurs abgekommen sind. Bahrain war in gewisser Hinsicht nicht so gut, zugegeben, aber in anderen Punkten ermutigend.»



Der Franzose dementiert, dass er sich auf seinem Posten nicht wie versprochen entfalten könne. «Das stimmt nicht. Ich habe hier Mittel und Macht wie bei keinem anderen Job zuvor. Das ist die Realität.»



Zum Abgang von Konzeptleiter David Sanchez sagt Vasseur: «Solche Veränderungen sind unvermeidlich. Wenn Leute, die Mattia Binotto nahestanden, den Rennstall verlassen wollen, dann habe ich kein Problem damit.»



Was in italienischen Medien als Krisensitzungen dargestellt wurde, sind gemäss Vasseur ganz normale Meetings. «Natürlich haben wir uns nach den Wintertests an einen Tisch gesetzt, die Fahrer, Ferrari-Chef John Elkann, CEO Vigna. Und das werden wir auch wieder tun. Das sind regelmässig angesetzte Treffen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +72,647

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +73,753

10. Alex Albon (T), Williams, +89,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +90,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden





WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0