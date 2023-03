Ocon unbeliebt? «Kommt der Dämon zum Vorschein»

Esteban Ocon und Pierre Gasly sind seit Jahren erbitterte Rivalen, jetzt müssen sie als Teamkollegen auskommen. Nico Rosberg unkt, dass das schwierig werden könnte.

Filmfestspiele 2018 in Cannes. Der rote Teppich. Stars posieren, ein Lächeln hier, ein freundliches Winken dort. Blitzlichtgewitter. Und mittendrin die Formel-1-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly.

Inklusive feinem Zwist in den sozialen Medien. Denn erst postete Ocon ein Gruppenfoto, bei dem er Gasly herausschnitt. Kurze Zeit später folgte der Gasly-Post – ebenfalls mit besagtem Motiv, aber exklusive des diesmal entfernten Ocon.

Albern? Mag sein, doch es ist eine kleine Episode, die ziemlich gut veranschaulicht, wie es um das Verhältnis der beiden Rennfahrer bestellt war – und immer noch ist? Das ist die große Frage, denn 2023 sollen die beiden Franzosen als Hoffnungsträger der «Grande Nation» das französische Team Alpine zu Erfolgen führen. Zu Siegen, vielleicht sogar zu Titeln. Oder doch eher zu Daily Soaps?

Dabei waren Gasly und Ocon einst sogar Jugendfreunde, wurden 1996 gerade einmal 50 Kilometer voneinander entfernt in der Normandie geboren. Die ersten Runden im Kart drehten sie als Kinder gemeinsam, träumten zusammen von der Formel 1, die so damals noch so weit weg schien.

Doch wie das oft so ist, verschlechterte sich das Verhältnis mit dem Ehrgeiz, mit den Erfolgen und Ambitionen, und aus den Freunden wurden mit der Zeit erbitterte Rivalen.

Beide betonen, jetzt, da sie Teamkollegen bei Alpine sind, dass sie das Beste für das Team wollen.

Zuletzt in Bahrain erinnerte Ex-Weltmeister Nico Rosberg bei Sky daran, dass Ocon «es wirklich liebt, seine Ellbogen mit seinen Teamkollegen auszufahren und er hat es in der Vergangenheit beliebt, mit seinen Teamkollegen zu kollidieren».

Parallel betonte er die Vergangenheit der beiden Alpine-Stars. «Darf ich alle daran erinnern, dass sie sich nicht mögen. Das ist also brisant» sagte er: «Der Teamkollege ist das ultimative Ziel. Das ist der Typ, den man zuallererst schlagen will. Warten wir noch ein paar Rennen ab. Mal sehen, wie die Jungs Rad an Rad fahren.»

In dem Zusammenhang bestätigte Naomi Schiff von Sky Sports, dass Ocon unter den Fahrerkollegen «nicht besonders beliebt» sei, «und ich glaube, das liegt an seinem Verhalten auf der Strecke. Wenn er den Helm aufsetzt, kommt ein Dämon zum Vorschein».

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden

WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0