Sergio Pérez (Red Bull Racing): Offene Rechnung

​2022 hat der Mexikaner Sergio Pérez auf dem atemberaubend schnellen Strassenkurs von Dschidda seine erste Pole-Position in der Formel 1 errungen. «Aber ich habe hier noch eine Rechnung offen.»

GP-Routinier Sergio Pérez hatte vor einem Jahr in Saudi-Arabien die beste Ausgangslage – Pole-Position zum zweiten Grand Prix auf dem sauschnellen Jeddah Corniche Circuit.

Doch im Rennen wurde der Mexikaner nur Vierter. «Checo» Pérez sagt dazu: «Im vergangenen Jahr hätte das Timing beim Einsatz des Safety-Car für mich nicht ungünstiger sein können. Aber so etwas passiert nicht jedes Mal. Ich habe hier noch eine Rechnung offen.»

Pérez ist als Zweiter des Bahrain-GP in die Saison gegangen, hinter Weltmeister Max Verstappen, und meint: «Wir müssen versuchen, mit dem Schwung von Bahrain weiterzumachen. Wir wissen genau, wie wir den neuen Wagen noch schneller machen können. Wir haben in Bahrain jede Menge über das 2023er Auto gelernt, das wollen wir in Dschidda umsetzen. Auch wir sind gespannt darauf zu sehen, wie konkurrenzfähig wir auf einer ganz andersartigen Rennstrecke sein werden.»

«Meine Pole 2022 hat mir weiter Selbstvertrauen geschenkt, aber an diesem Wochenende nützt einem der Erfolg von früher nichts. Wir haben ein anderes Auto, wir haben andere Reifen, die Strecke ist ebenfalls leicht modifiziert worden.»

«Ich gehe davon aus, dass Reifenverschleiss hier kein grosses Problem sein wird, und gerade in diesem Bereich waren wir in Bahrain besonders stark. Wenn diese Stärke wegfällt, dann würde die Logik besagen – Ferrari, Aston Martin und Mercedes werden uns eher auf die Pelle rücken.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:33:56,736 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +11,987 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +38,637

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +48,052

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +50,977

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +54,502

07. George Russell (GB), Mercedes, +55,873

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:12,647 min

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:13,753

10. Alex Albon (T), Williams, +1:29,774

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:30,870

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Lando Norris (GB), McLaren, +2 Runden

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Motorschaden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Elektrikschaden



WM-Stand (nach 1 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 25 Punkte

02. Pérez 18

03. Alonso 15

04. Sainz 12

05. Hamilton 10

06. Stroll 8

07. Russell 6

08. Bottas 4

09. Gasly 2

10. Albon 1

11. Tsunoda 0

12. Sargeant 0

13. Magnussen 0

14. De Vries 0

15. Hülkenberg 0

16. Zhou 0

17. Norris 0

18. Ocon 0

19. Leclerc 0

20. Piastri 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 43 Punkte

02. Aston Martin 23

03. Mercedes-Benz 16

04. Ferrari 12

05. Alfa Romeo 4

06. Alpine 2

07. Williams 1

08. AlphaTauri 0

09. Haas 0

10. McLaren 0