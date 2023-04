Christian Horner: «Nicht die gewohnte Strategie»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner blickt mit gemischten Gefühlen auf das Qualifying in Australien. Mit Max Verstappen freute er sich über die Pole. Für Sergio Pérez verlief die Zeitenjagd hingegen frustrierend.

Das ganze Feld in einem Red Bull Racing-Sandwich – so beschrieb Christian Horner die Startaufstellung von Melbourne. Denn im Qualifying landete Formel-1-Champion Max Verstappen auf der Pole, sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez erlebte hingegen einen frustrierenden Samstagnachmittag, weil das Abschlusstraining bereits in der dritten Kurve seiner ersten schnellen Runde vorbei war.

Checo landete in der Streckenbegrenzung und sprach hinterher von einem fürchterlichen Tag. Horner weiss: «Es ist sehr enttäuschend für Checo, dass er nicht mit Max mithalten konnte. Wir vermuten, dass ein Problem mit der Motoreinstellung dazu beigetragen hat, dass er in seiner ersten Runde im Qualifying abgeflogen ist.»

«Aber wir brauchen natürlich alle Daten, um sie zu analysieren und sicherzustellen, dass das Problem bis zum Rennen gelöst ist», fügte der Brite eilends an, und ergänzte: «Es ist unglaublich frustrierend für ihn und das Team, aber er hat bewiesen, dass er ein grossartiger Rennfahrer ist, und wir werden versuchen, im Rennen so weit wie möglich nach vorne zu kommen.»

Mit Blick auf Verstappens Pole-Leistung schwärmte Horner: «Max hat im Qualifying einen hervorragenden Job gemacht, und das bei diesen schwierigen Bedingungen und auf dieser Strecke. Wir hatten diesmal nicht die gewohnte Strategie umgesetzt und nach einer Aufwärmrunde einen schnellen Umlauf gedreht. Es ging vielmehr darum, die nötige Temperatur in die Reifen zu bekommen und den richtigen Moment zu erwischen. Und Max hat das perfekt hinbekommen.»

Qualifying, Australien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,732 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,968

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:17,104

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,139

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:17,270

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,308

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:17,369

08. Alex Albon (T), Williams, 1:17,609

09. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,675

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:17,735

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,768

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:18,099

13. Lando Norris (GB), McLaren, 1:18,119

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,129

15. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:18,335

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,517

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:18,540

18. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

19. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:18,714

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, keine Zeit