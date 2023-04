Christian Horner: «Ein kompliziertes Rennen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner bezeichnete nach dem Rennen in Melbourne den letzten Restart als frustrierend. Für seine Fahrer Max Verstappen und Sergio Pérez gab es hingegen ein dickes Lob.

Drei Mal absolvierten die GP-Stars im diesjährigen Rennen in Melbourne einen stehenden Start, und vor allem der letzte wurde von einigen Teamverantwortlichen und Fahrern scharf kritisiert. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagte zum dritten Saisonlauf im Albert Park, den Champion Max Verstappen für sich entscheiden konnte: «Es war ein kompliziertes Rennen, das sich aus drei Teilen zusammensetzte.»

«Der erste Start verlief nicht nach unseren Vorstellungen, aber beim Restart konnte Max seine Position halten, mit Lewis Hamilton um die Führung kämpfen und das Rennen von da an wirklich kontrollieren», fuhr der Brite fort. Und mit Blick auf das umstrittene Rennende betonte er: «Obwohl die Streckenposten immer im Interesse der Sicherheit handeln und die Sicherheit der Fahrer an erster Stelle steht, war der Restart am Ende des Rennens ein wenig frustrierend.»

«Glücklicherweise hat uns das nichts gekostet, wir hatten ein gutes Tempo und Max war in toller Form. Dass Max den Sieg errungen hat, ist ein Beweis für seine Fahrkunst, aber auch ein Verdienst des Teams hier und zuhause im Werk in Milton Keynes. Alle haben zusammengearbeitet, um ein tolles Rennen zu liefern», schwärmte der Teamchef.

Und auch Sergio «Checo» Pérez erntete für seine Aufholjagd lobende Worte von Horner: «Checo fuhr phänomenal gut, drehte die schnellste Rennrunde und sicherte sich am Ende den fünften Platz. Er zeigte von der Boxengasse eine grossartige Aufholjagd, und das auf einer Strecke, auf der es sehr schwierig ist, zu überholen.»

«Alles in allem sind wir sehr zufrieden mit unserer Leistung und freuen uns, dass wir bei unserem 350. Rennen auf dem Rundkurs, auf der wir seit zehn Jahren nicht mehr gewonnen haben, einen Sieg einfahren konnten», fasste der 49-Jährige am Ende zusammen.

Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 2:32:37,860 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll



WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1