Christian Horner zu Russell-Vorwurf: Bluff? Von wegen

​Mercedes-Fahrer George Russell hat in Australien erklärt, dass Red Bull Racing das Potenzial des Rennwagens überhaupt nicht antasten müsse und bluffe. RBR-Teamchef Christian Horner sieht das anders.

Für GP-Sieger George Russell steht nach dem Grossen Preis von Australien fest: «Red Bull Racing hält sich zurück. Ich glaube, es ist ihnen fast peinlich, ihr volles Potenzial zu zeigen, denn je schneller sie scheinen, desto mehr wird der Sport versuchen, sie irgendwie zurückzuhalten.»

Der Engländer vertieft: «Realistisch betrachtet haben sie wohl sieben Zehntelsekunden pro Runde Vorsprung auf den Rest des Feldes. Ich weiss nicht, wie der Geschwindigkeitsunterschied im Moment aussieht, aber Max hat keinen Grund zu forcieren und Red Bull Racing auch nicht.»

RBR-Teamchef Christian Horner ist auf die Unterstellung des Mercedes-Fahrers angesprochen worden und antwortet darauf so: «Das ist aber sehr generös von ihm. Ich schätze, als Mercedes-Fahrer kennt er sich mit dem Thema Dominanz aus.»

«Fakt ist, dass du in jedem Rennen sorgfältig mit deinen Möglichkeiten umgehst. Der Australien-GP war ein klassischer Einstopper, also gingen wir in Sachen Reifen-Management entsprechend vor.»

«Aber wir haben ja bei Sergio Pérez gesehen, dass er sich nicht zurückhält. Er musste aus der Boxengasse losfahren und aufholen. Da habe ich jetzt diese angeblichen sieben Zehntel pro Runde nicht erkennen können. Das Feld liegt gewiss dichter beisammen.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1