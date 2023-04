Lando Norris: Lob für Lewis Hamiltons Manöver

Formel-1-Champion Max Verstappen beschwerte sich im Rennen von Melbourne über das Überholmanöver von Lewis Hamilton in der ersten Rennrunde. Von Lando Norris gibt es hingegen ein Lob für den siebenfachen Weltmeister.

Max Verstappen kam beim Start in Melbourne nicht gut weg und fiel erst hinter George Russell und danach auch hinter dessen Mercedes-Stallgefährten Lewis Hamilton zurück. Der Formel-1-Champion beschwerte sich am Funk und auch nach dem GP, den er schliesslich für sich entschied, dass ihm der siebenfache Weltmeister nicht genügend Raum liess, als er auf der Innenseite vorbeifuhr.

Für Lando Norris war die Attacke des Mercedes-Stars hingegen ein Musterbeispiel, wie er in seiner Analyse auf «Twitch» kommentierte. «Das war ein gutes Manöver von Lewis», lautete das Urteil des McLaren-Piloten, der im Albert Park mit dem sechsten Platz seine ersten acht WM-Punkte in diesem Jahr erobert hat.

Norris kommentierte auch die 5-sec-Zeitstrafe von Carlos Sainz, die der Ferrari-Star für die Kollision mit Fernando Alonso kurz vor dem Ende kassierte und die ihn aus den Punkten warf. Im Gegensatz zu Alonso, der die Strafe gegen seinen Landsmann als zu hart bezeichnete, kam Norris zum Schluss: «Das ist natürlich hart.»

«Aber es ist so, dass Carlos in Fernando hineinkracht. Ich würde sagen, das ist nahe an einem normalen Rennzwischenfall dran, aber das Problem ist, dass Alonso durch die Kollision zurückfällt, deshalb habe ich das Gefühl, dass man die 5-sec-Strafe als fair erachten kann», ergänzt der 23-Jährige. Ferrari sieht das natürlich anders und hat eine Überprüfung der Strafe beantragt.

Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1