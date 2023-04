Toto Wolff (Mercedes): Video-Botschaft an die Fans 17.04.2023 - 09:08 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Mercedes-Teamchef Toto Wolff gesteht mit Blick auf die ersten drei Rennen des Jahres: «Es war nicht einfach»

Mercedes hat in diesem Jahr nicht wie gewünscht den Anschluss an die Spitze gefunden. Teamchef Toto Wolff wendet sich nach den ersten drei Rennen deshalb mit einer ehrlichen, aber positiven Botschaft an die Fans.