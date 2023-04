Günther Steiner: Toto Wolff fast mit Herzattacke

​Im neuen Buch «Surviving to Drive» spricht Haas-Teamchef Günther Steiner auch über das kontroverse WM-Finale 2021 zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen in Abu Dhabi.

In England sind in verschiedenen Zeitungen Auszüge aus dem neuen Buch von Haas-Teamchef Günther Steiner veröffentlicht worden; «Surviving to Drive» thematisiert die GP-Saison 2022 aus der Sicht des Südtiroler Teamchefs. Der Titel des Buches ist natürlich ein Wortspiel mit der Netflix-Doku «Drive to Survive».

Der 58-jährige Meraner spricht im Buch auch über das umstrittene WM-Finale auf dem Yas Marina Circuit, als die Entscheidung zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen mitentschieden wurde aufgrund einer merkwürdigen Regelauslegung von Rennchef Michael Masi in Sachen Safety-Car – zu Gunsten des niederländischen Red Bull Racing-Piloten.

Günther Steiner scherzt: «Wenn ich einen Dollar erhalten hätte für jedes Mal, wenn ich nach meiner Meinung zu Abu Dhabi gefragt wurde, dann hätte ich so viel Geld, dass ich Adrian Newey von Red Bull Racing abwerben könnte!»

«Also wie denke ich darüber? Nun, es war zunächst einmal überaus verwirrend. Ich weiss noch, wie ich am Haas-Kommandostand sass und den Anweisungen der Rennleitung zuhörte und dachte – was zum Geier passiert hier?»

«Damals kannte ich nicht alle Fakten, aber es war bestimmt hervorragende Unterhalten. Der arme Toto Wolff hatte fast eine Herzattacke!»



«Letztlich ist es so, dass beide Teams den Titel hätten erobern können, und beide hätten ihn verdient. So wie es sich entwickelte, eroberte Mercedes den Konstrukteurs-Titel, Red Bull Racing den Fahrer-Titel. Ich würde mit Handkuss einen davon nehmen. Mercedes hat auf einen Protest verzichtet, also machen wir weiter, so geht das in unserem Sport.»





