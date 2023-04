Mercedes-Krise: Also doch, James Allison ist zurück

​Mercedes hat in den vergangenen 16 Monaten nur ein F1-Rennen gewonnen. Teamchef Toto Wolff handelt: Mike Elliott (Technikchef) und James Allison (Oberaufseher der Techniker) tauschen die Plätze.

2022 und 2023 konnte der erfolgverwöhnte Formel-1-Rennstall von Mercedes-Benz nur einen WM-Lauf gewinnen, jenen von São Paulo im vergangenen November (mit George Russell). Teamchef Toto Wolff musste nach dem ernüchternden Saisonstart 2023 (drei Rennen, nur ein Podestplatz) handeln.

Die Lösung sieht so aus, dass der langjährige Technikchef James Allison auf seinen alten Posten zurückkehrt. Wie mein Kollege Jon Noble von Autosport als Erster berichtet hat, wechseln Allison und Mike Elliott die Plätze. Allison, vor fast zwei Jahren zum Chief Technical Officer (CTO) befördert, eine Art Oberaufseher aller Techniker, ist wieder Technikchef; Mike Elliott wird umgekehrt CTO.

Teamchef Toto Wolff bestätigt: «Wir haben die Rollen umgedreht. Mike fand, James sei eher der Typ Gladiator auf dem Feld, die Leute gehen für ihn durchs Feuer. Er selber sei eher dafür geeignet, die Techniker-Struktur zu verbessern. Ich rechne es Mike hoch an, dass er diesen Wechsel selber vorgeschlagen hat.»

Mike Elliott begann seine Karriere vor 23 Jahren bei McLaren, als Aerodynamiker. 2008 wurde er Aero-Chef bei Renault, vier Jahre später übernahm er den gleichen Job bei Mercedes-Benz. Elliott war wesentlich am Aufbau der Aerodynamik-Abteilung von Mercedes beteiligt.

Der Platztausch zwischen Elliott und Allison ist nicht die einzige Veränderung. Toto Wolff weiter: «John Owen als Chefdesigner erhielt durch den Kostendeckel sehr viel zusätzliche Arbeit. Also haben wir seine Rolle geteilt. John soll sich ganz auf die Arbeit als Designer am Wagen konzentrieren können, sein Stellvertreter Giacomo Tortora wird administrative Belange übernehmen und John so entlasten.»





Ergebnis Australien-GP, Albert Park Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,179 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,769

04. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +3,082

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,320

06. Lando Norris (GB), McLaren, +3,701

07. Nico Hülkenberg (D), Haas, +4,939

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +5,382

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +5,713

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +6,052

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,513

12. Carlos Sainz (E), Ferrari, +6,594

Out

Pierre Gasly (F), Alpine, Kollision mit Ocon

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollision mit Gasly

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollision mit De Vries

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Kollision mit Sargeant

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

George Russell (GB), Mercedes, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Kollision mit Stroll





WM-Stand (nach 3 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 69 Punkte

02. Pérez 54

03. Alonso 45

04. Hamilton 38

05. Sainz 20

06. Stroll 20

07. Russell 18

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 6

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 123 Punkte

02. Aston Martin 65

03. Mercedes 56

04. Ferrari 26

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1