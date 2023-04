Max Verstappen: «Zweiter ist besser als Letzter»

​Weltmeister Max Verstappen wird beim Aserbaidschan-GP auf dem tückischen Strassenkurs von Baku aus der ersten Startreihe ins Rennen gehen. Damit sind die Chancen des Weltmeisters intakt, wie Zahlen zeigen.

Zweitschnellste Zeit für den zweifachen Formel-1-Champion Max Verstappen im Qualifying zum Grossen Preis von Aserbaidschan auf dem Baku City Circuit. Davon ist der Niederländer nur mässig enttäuscht, denn auch er kennt eine seltsame Statistik – an sechs GP-Wochenenden auf der drittlängsten GP-Strecke (nach Spa-Francorchamps und Dschidda) ist der Sieger hier nur zwei Mal von Pole-Position losgefahren!

Verstappen sagt zu seinem Abschlusstraining: «Ich büsste beim zweiten Versuch mehr und mehr Haftung ein, mehr ging nicht.»

Mit dem ersten Reifensatz hatten Verstappen und Leclerc die identische Rundenzeit erzielt, 1:40,455 min, weil Max seine Zeit zuerst erzielt hatte, lag der Red Bull Racing-Fahrer auf Rang 1, aber dann konnte Leclerc nachlegen, Verstappen nicht.

Max grinst: «Zweiter ist besser als Letzer. Es ist nicht einfach, hier eine gute Runde zu fahren. Der letzte Versuch fühle sich nicht an, ich war nicht ganz so selbstsicher wie beim ersten, und dann kommt am Ende eben keine Pole heraus.»



«Ich weiss, dass wir ein schnelles Auto fürs Rennen haben. Daher mache ich mir nicht so viele Gedanken. Der Dauerlauf im ersten freien Training fühlte sich jedenfalls gut an.»



«Der Speed von Charles hat mich nicht erstaunt, jeder weiss, wie schnell er ist, besonders hier.»



«Beim zweiten Versuch habe ich versucht, mehr Temperatur in die Reifen zu bekommen. Aber das hat nicht wie gewünscht geklappt. Es war vergleichbar wie in Australien. Das ist schade, aber nicht das Ende der Welt.»





Qualifying, Aserbaidschan

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,203 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,391

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:40,495

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,016

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,177

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:41,253

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,281

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:41,581

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:41,611

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,611

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,654

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,798

13. Alex Albon (T), Williams, 1:41,818

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:42,259

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:42,395

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:42,642

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,755

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,417

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,853

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:55,282