Charles Leclerc lässt Ferrari träumen: «Ich bin baff»

​Ferrari-Pilot Charles hat sich für den Grossen Preis von Aserbaidschan die beste Ausgangslage gesichert: Pole-Position in Baku, seine 19. in der Königsklasse, seine dritten in Folge in Baku!

Das Qualifying für den vierten WM-Lauf der Saison auf dem Baku City Circuit endet mit der 19. Pole-Position für den 25-jährigen Monegassen Charles Leclerc – der Ferrari-Star wird am Sonntag vom besten Startplatz ins Rennen gehen.

Es ist die erste Pole für Charles seit Singapur 2022, die erste auch in dieser Saison 2023, aber seine dritte in Folge auf dem schwierigen Strassenkurs am kaspischen Meer. Es ist auch die 243. Pole-Position von Ferrari in der Formel 1, und nun träumen die Tifosi natürlich vom Sieg.

Nach seiner bärenstarken Leistung sagt der fünffache GP-Sieger: «Nach dem schwierigen Saisonstar fühlt sich das hervorragend an. Ganz ehrlich – ich bin baff wegen der Pole, das hätte ich nicht erwartet! Vor der Reise hierher dachte ich: Wenn ich es schaffe, dass wir uns vor Aston Martin und Mercedes qualifizieren, dann wäre ich happy.»

«Auf Strassenkursen zeige ich oft eine Runde, die ich dann auf sicher habe, dann lass ich es richtig fliegen und hoffe aufs Beste. Und das hat heute geklappt. Das war eine saubere Runde, und es hat gut getan, den Prickel zu spüren, seinen Namen ganz oben zu sehen.»

«Der neue Asphalt baut mehr Haftung auf als erwartet, die Piste ist auch markant schneller geworden im Laufe des Trainings. Meine Runde war sauber.»



«Das Team hat solch ein Ergebnis gebraucht. Wir hatten nicht die Ergebnisse, die wir uns erhofft hatten, und in den vergangenen Wochen kursierten sehr viele Gerüchte.»



«Der Grund, wieso wir hier so stark auftreten: Wir haben inzwischen unseren Wagen besser verstanden, und können mit einer besseren Abstimmung mehr aus unseren Möglichkeiten machen.»



«Wir wissen, wie stark Red Bull Racing im Rennen ist, daher gehe ich davon aus, dass wir am Sonntag alle Hände voll zu tun haben. Ich hoffe einfach auf ein sauberes Wochenende, am Samstag und Sonntag, und bleiben bei unserem Ziel – so lange unser Auto noch nicht so schnell ist wie jenes von RBR wollen wir so viele Punkte als möglich mitnehmen. Das hat bei den ersten drei Rennen nicht geklappt, mal sehen wie das am Sonntag wird.»





Qualifying, Aserbaidschan

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,203 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:40,391

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:40,495

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:41,016

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:41,177

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:41,253

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:41,281

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:41,581

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:41,611

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:41,611

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,654

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,798

13. Alex Albon (T), Williams, 1:41,818

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:42,259

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:42,395

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:42,642

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:32,755

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,417

19. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:44,853

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:55,282