Live-Ticker Baku-Sprint: Wie stark ist Ferrari?

​Charles Leclerc hat im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Aserbaidschan eine tolle Pole-Position erkämpft. Kann der Monegasse diese Form in der Sprint-Quali und dann im Sprint halten?

«Endlich hat mal ein Trainingstag reibungslos funktioniert», freute sich der fünffache GP-Sieger Charles Leclerc am Freitagabend in Baku. Der Monegasse hat für Ferrari zum dritten Mal in Folge in Aserbaidschan die Pole-Position erkämpft.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Der Motor von Ferrari ist der stärkste. Auf eine Runde können sie diesen Vorteil voll ausspielen. Aber ich hoffe nicht, dass sie das auf eine Renndistanz können.»

Im geänderten Sprintformat dieses Wochenendes geht es heute, 29. April, in die Sprint-Quali (ab 10.30 Uhr europäischer Zeit), am Nachmittag dann steht der Sprint über 17 Runden auf dem Programm.

Leclerc auf die Frage, ob die beneidenswerte Form im Abschlusstraining einen Trendwechsel bedeute: «Ehrlich gesagt, weiss ich das selber noch nicht. Aber wir wissen, dass Red Bull Racing im Rennen sehr stark ist. Es wird nicht einfach sein, Verstappen und Pérez hinter mir zu halten.»



Wie Sprint-Quali und Samstag-Rennen verlaufen, das können Sie am besten mit unserem Live-Ticker verfolgen, ab 10.20 Uhr (Quali für den Sprint) und 15.15 Uhr (Sprint) halten wir Sie über die wichtigsten Momente auf dem Laufenden.



Wir zeigen Ihnen hier auch, wie Sky, ORF und SRF über die Quali- und Renn-Action aus Baku berichten.





Aserbaidschan-GP im Fernsehen

