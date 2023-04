Helmut Marko: «Das Auto wurde deutlich beschädigt»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sprach nach dem Sprint über das unliebsame Treffen von Max Verstappen und Mercedes-Pilot George Russell. Und er erklärte, welche Folgen diese Szene für den Champion hatte.

Als sich George Russell im Baku-Sprint an Max Verstappen vorbeidrückte, kam er dem Red Bull Racing-Renner zu nahe. Die Spuren des harten Manövers waren klar zu sehen: Der Formel-1-WM-Leader kam mit einem Loch im Seitenkasten ins Ziel. Entsprechend sauer reagierte er, als er mit Russell über das unliebsame Treffen sprach. Schon am Funk hatte er seinem Ärger Luft gemacht. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez durfte sich derweil über den Sprint-Sieg freuen.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte bei den Kollegen von ORF: «Wir haben uns im Rennen mehr Speed erwartet und das war auch der Fall. Checo ist deutlich weggezogen. Max hatte dieses Problem mit Russell, der unglaublich hart gefahren ist. Man kann sehen, das Auto wurde deutlich beschädigt, dadurch hat er das Tempo nicht mithalten können. Aber das stimmt uns für den Grand Prix optimistisch, das zeigt, im Renntempo sind wir wieder da.»

Auf die Frage, wie das Team Verstappen besänftigt hat, erklärte der Grazer: «Zuerst mussten wir klären, ob eine Beschädigung da ist. Wir haben erst nichts erkannt, aber es hat sich klar gezeigt, dass eine deutliche Beschädigung da war. Und bei ihm wurden die Reifen deutlich heisser als bei Checo, das deutet auch darauf hin, dass das Auto im Fahrverhalten etwas abbekommen hat.»

«Max hat nur gefragt, ob irgendetwas fühl- oder sichtbar ist. Und wir haben nichts gefunden. Aber wir haben an den Rundenzeiten gesehen, dass die Reifen überfordert waren, als er absolut hart fuhr. Aber die Plätze 1 und 3 passen schon», ergänzte Marko, der auch betonte: «Wir sind im Rennen deutlich besser als im Qualifying und die Renndistanz dauert länger. Das spielt uns in die Hände. Ausserdem starten wir auch mit neuen Reifen der mittelharten Mischung in den GP, Ferrari hat das heute genommen, sie haben dann keinen Reservesatz, falls ein Safety-Car kommt. Also auch von der Reifensituation sollten wir besser aufgestellt sein.»

Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1