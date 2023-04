Christian Horner: «Verstappen wird das abspeichern»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach nach dem Baku-Sprint über den Schaden, den Mercedes-Pilot George Russell am Auto von Max Verstappen hinterlassen hat. Er betont: Der Champion wird das nicht vergessen.

Zwischen George Russell und Max Verstappen gab es im Baku-Sprint eine Kollision, und diese ereignete sich, als Russell versuchte, an Verstappen vorbeizukommen. Eine Kurve später war der Mercedes-Pilot vorne, und der Niederländer sah sich dabei von seinem Kontrahenten in die Wand gedrückt.

Verstappen konnte die dritte Position später zurückgewinnen und ins Ziel bringen, das unliebsame Treffen, das der 25-jährige Brite verursacht hatte, ärgerte ihn dennoch so sehr, dass er seinem Gegner nach dem Zieleinlauf die Meinung geigte.

Russell entschuldigte sich mit Verweis auf seinen fehlenden Grip, doch das besänftigte Verstappen nicht. Und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist überzeugt, dass sein Schützling die Szene nicht vergessen wird. «Er hat seine Meinung gesagt und es war wahrscheinlich gut, dass George seinen Helm aufbehalten hat», kommentierte er bei «Sky Sports F1».

«Man kann verstehen, dass er ein sehr ehrgeiziger Fahrer ist und ich wäre enttäuscht, wenn er sich nicht darüber aufregen würde, wenn sein Auto beschädigt und sein Rennen dadurch beeinträchtigt wird», stellte der Brite klar. Und er warnte: «Max ist ein Elefant, daran wird er sich erinnern, er wird das abspeichern.»

Zum Duell mit Folgen sagte Horner: «Das in der zweiten Kurve war hartes Racing zwischen zwei starken Rennfahrern. Der Teil, der aus meiner Sicht ein wenig zu viel war, war die Szene in der dritten Kurve. Ich glaube, George hat Max dort einfach zu stark in die Mauer gedrückt.»

Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1