Toto Wolff (Mercedes): «Aufholen ist nicht unmöglich»

Im Baku-GP mussten sich Lewis Hamilton und George Russel mit den Plätzen 6 und 8 abfinden. Mercedes-Teamchef Toto Wolff erklärte, weshalb sie nicht weiter nach vorne kamen, und gab sich mit Blick auf die Zukunft zuversic

Lange versuchte Lewis Hamilton im Baku-GP an Carlos Sainz vorbeizukommen, am Ende kreuzte der siebenfache Weltmeister die Ziellinie aber hinter dem Spanier auf dem sechsten Platz. Sein Mercedes-Teamkollege George Russell kam hinter Lance Stroll auf Position 8 ins Ziel. Auf die Frage, warum die Zuschauer in diesem Jahr kaum Überholmanöver zu Gesicht bekamen, erklärte Toto Wolff bei «ORF»: «Das Überholen war in den letzten Jahren immer wieder gut, aber wahrscheinlich haben wir die DRS-Zone zu sehr verkürzt, das haben wir jetzt für das nächste Jahr gelernt.»

«Denn vom Tempo her wusstest du wirklich nicht, wo jeder steht. Und wenn du dann mal hinter einem Auto hängst, kommst du nicht vorbei, auch wenn du eine halbe Sekunde schneller fahren könntest. Wir haben wirklich rumgespielt, aber es hat einfach nicht gereicht. Du kommst auf 0,3 oder 0,2 sec ran, und in dem Moment, in dem du mit dem Frontflügel am Getriebe bist, reisst der Abtrieb an», ergänzte der Wiener.

Und Wolff betonte auch: «Das Safety-Car war für Lewis ein Riesenpech, der Reifen hat halt nachgegeben, und da musst du stoppen, um nicht mehr zu verlieren und das war gerade um die eine oder zwei Runden zu früh.» Und er stellte auch klar: «Es wäre optisch schön gewesen, mit Leclerc und Alonso zu kämpfen, aber ganz vorne, da wo die Musik spielt, müssen wir hinkommen.»

Unmöglich ist das nicht, ist der 51-Jährige überzeugt: «Man muss aufpassen, was man sich selbst vornimmt, weil es kann schon sein, dass es nicht so kommt, wie du es glaubst. Nach 45 Rennrunden sind sie 25 Sekunden vor dem Rest, das kann man sich ausrechnen, das ist eine halbe Sekunde, die man pro Runde aufholen muss. Das ist nicht unmöglich, weil das Problem an unserem Auto vor allem die Aufhängungen und das Fahrverhalten ist, und wenn wir das aussortieren können, dann können wir einen Sprung nach vorne machen.»

Sprint, Baku

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 33:17,667 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +4,463 sec

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +5,065

04. George Russell (GB), Mercedes, +8,532

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +10,388

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +11,613

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +16,503

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +18,417

09. Alex Albon (T), Williams, +21,757

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +22,851

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +27,990

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +34,602

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,918

14. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +41,626

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +48,587

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +49,917

17. Lando Norris (GB), McLaren, +51,104

18. Esteban Ocon (F), Alpine, +60,621

Out:

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nicht am Start:

Logan Sargeant (USA), Williams





WM-Stand (nach Baku-Sprint)

Fahrer

01. Verstappen 75 Punkte

02. Pérez 62

03. Alonso 48

04. Hamilton 40

05. Sainz 24

06. Russell 23

07. Stroll 21

08. Norris 8

09. Hülkenberg 6

10. Leclerc 13

11. Bottas 4

12. Ocon 4

13. Piastri 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 1

17. Magnussen 1

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 137 Punkte

02. Aston Martin 69

03. Mercedes 63

04. Ferrari 37

05. McLaren 12

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 1

10. Williams 1