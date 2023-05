Sainz im Schatten Leclercs: Gefühl hat nicht gepasst

Für Carlos Sainz war das Rennwochenende in Baku eines zum Vergessen. Er stand klar im Schatten seines Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc.

Charles Leclerc ist zurück auf dem Podium. Der Monegasse wurde in Baku in Sprint und GP Zweiter und Dritter, er nutzte es, dass Ferrari auf dem Stadtkurs etwas besser als zuletzt unterwegs war.

Leclerc konnte sich so in der Fahrerwertung auf Platz sechs verbessern. Er liegt nur noch sechs Zähler hinter seinem Teamkollegen Carlos Sainz. Der Spanier erlebte ein enttäuschendes Rennwochenende, wurde in beiden Rennen nur Fünfter.

Sonntag «war ein langes, frustrierendes Rennen, speziell mit dem harten Reifen, die waren dann schnell einfach weg. Ich konnte nicht pushen und nur den fünften Platz nachhause fahren. Es war einfach auch zu viel dann», sagte Sainz: «Ich habe gedacht, die Punkte für das Team sind wichtiger und ich fahre das Auto nach Hause.»

Sainz mit einer ernüchternden Bilanz: «Das Gefühl hat an diesem Wochenende gar nicht gepasst. Das Positive war natürlich der fünfte Platz und den Rest werden wir in den kommenden Tagen analysieren.»

Viel Zeit bleibt dafür nicht, am Wochenende steht schon der nächste GP in Miami auf dem Programm. «Unsere Chancen in Miami sind nicht schlecht. Das Auto hat Pace, aber es ist immer noch nicht ganz da. Wir tun uns im Kampf mit den Red Bulls beim Reifenabbau schwer. Fernando war im Rennen fast auch noch schneller als wir. Also, wir müssen die Rennpace verbessern», forderte Sainz.

Von seinem Teamchef Fred Vasseur gab es aufbauende und verständnisvolle Worte. «Er war das ganze Wochenende ein bisschen hinten. Er hat in der ersten Runde in Q1 das Auto verloren. Dann brauchst du einen neuen Reifensatz. Wenn du auf einer solchen Strecke kein Vertrauen hast, wird es schwierig, zurückzukommen, vor allem bei so einem Format. Wenn du drei Trainings hast, kannst du Vertrauen aufbauen, aber so ist das was anderes.»

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams