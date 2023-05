Russell zu Verstappen: Kommentare sind enttäuschend

Max Verstappen und George Russell gerieten nach dem Sprint in Baku aneinander, und der Weltmeister redete sich in Rage. Wie reagiert der Brite auf «Prinzessin George»?

Max Verstappen nutzte unmittelbar nach dem Sprintrennen in Baku die günstige Gelegenheit. Der Weltmeister stapfte zu George Russell und geigte dem Mercedes-Piloten die Meinung. Verstappen redete auf den Briten ein, der immer noch seinen Helm auf hatte.

Die TV-Kameras fingen den Zoff live ein und auch ein «Dickhead», das Red-Bull-Pilot Verstappen seinem Kontrahenten am Ende noch hinterherschickte, als der sich vom Acker machte. Übersetzen kann man das, wenn man es halbwegs freundlich halten will, mit «Schwachkopf». Später legte er mit «Prinzessin George» noch einmal nach und nannte die Aktion insgesamt «plump».

Bei dem ersten Sprint der Saison landete Verstappen auf Platz drei, Russell wurde Vierter. Das Loch im Seitenkasten des Red Bull von Verstappen war nach der Russell-Aktion nicht zu übersehen. Der Mercedes-Mann wollte eigentlich nicht mehr nachlegen, tat es dann aber doch.

«Von meiner Seite aus gibt es zu dem Thema nicht wirklich etwas zu sagen. Am Ende des Tages fallen solche Worte auch immer in der Hitze des Gefechts. Ich weiß nicht, ob er jetzt mit etwas Abstand anders denkt. Es war ein kleiner Rennzwischenfall», erklärte Russell am Sonntag nach dem GP.

«Seine Kommentare haben mich ein wenig enttäuscht. Max ist ein super netter Kerl, ein großartiger Fahrer, nur sind solche Worte einfach unnötig», sagte der Mercedes-Pilot.

Auch die Bilder des Verstappen-Renners haben den Briten enttäuscht. «Um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen enttäuscht, wie wenig es eigentlich war. Ich hatte doch mit viel mehr gerechnet. Natürlich gab es ein paar Berührungen, so wie es in Runde eins oft der Fall ist. Aber viel war das nicht, ich hatte mehr erwartet», so Russell.

Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:32:42,435 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +2,137 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +21,217

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +22,024

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +45,491

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +46,145

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +51,617

08. George Russell (GB), Mercedes, +74,240

09. Lando Norris (GB), McLaren, +80,376

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +83,862

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +86,501

12. Alex Albon (T), Williams, +88,623

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +89,729

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +91,332

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +97,794

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +100,943

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

Out

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Antriebsschaden

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, Unfall





WM-Stand (nach 4 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 93 Punkte

02. Pérez 87

03. Alonso 60

04. Hamilton 48

05. Sainz 34

06. Leclerc 28

07. Russell 28

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Hülkenberg 6

11. Piastri 4

12. Bottas 4

13. Ocon 4

14. Gasly 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Albon 1

18. Magnussen 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 180 Punkte

02. Aston Martin 87

03. Mercedes 76

04. Ferrari 62

05. McLaren 14

06. Alpine 8

07. Haas 7

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams