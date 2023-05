Christian Horner über Team-Duell: «Keine Paranoia»

Max Verstappen und Sergio Pérez sind nach den ersten vier Rennwochenenden die beiden Favoriten für den Titel. Wie das Red Bull Racing Team mit dem internen WM-Duell umgeht, erklärt Teamchef Christian Horner.

Die Saison ist noch jung, in Miami bestreiten die GP-Stars das fünfte von 23 Rennwochenenden, und entsprechend verfrüht ist auch die Diskussion um den WM-Titelgewinn. Dass diese dennoch geführt wird, liegt nicht zuletzt an der Überlegenheit von Red Bull Racing am Rennsonntag. Bisher ging jeder der vier GP-Siege an einen der beiden Red Bull Racing-Stars.

Max Verstappen siegte in Bahrain und Australien, Sergio Pérez gewann die Rennen in Saudi-Arabien und in Aserbaidschan. Auf dem Strassenkurs von Baku war der Mexikaner auch im Sprint der Sieger. Entsprechend gering fällt sein Rückstand auf seinen Stallgefährten aus. Vor dem Kräftemessen in Miami beträgt dieser gerade mal 6 WM-Punkte. Zum Vergleich: Der drittplatzierte Fernando Alonso liegt hingegen 27 Zähler hinter dem Baku-Sieger.

Deshalb muss sich Christian Horner auch Fragen zum teaminternen Duell anhören. Am Rande des Miami-Rundkurses sagt der Teamchef: «Ich denke, das ist in erster Linie ein Luxusproblem. Ich glaube, jeder Teamchef im Feld würde sich wünschen, diese Sorge zu haben. Und wir erleben das ja auch nicht zum ersten Mal.»

«Das Wichtigste ist, dass sich keine Paranoia einschleicht und dass beide Fahrer gleich behandelt werden. Du gibst dir grosse Mühe, für Gleichberechtigung zu sorgen – bis hin zur Frage, wer an jedem Wochenende als Erster die Box verlässt und das geschieht abwechslungsweise. Sogar bei der Nachbesprechung wird abgewechselt, wer zuerst spricht», verrät der Brite.

Gleichzeitig warnt Horner: «Aber in der Formel 1 ereignet sich immer auch Unvorhergesehenes, und du kannst nicht jeden Aspekt kontrollieren. Aber ich denke, solange die Fahrer wissen, dass sie beide die gleichen Chancen haben und es letztlich darauf ankommt, was sie auf der Strecke leisten, ist alles gut. Es sollte nicht etwa die Zuverlässigkeit darüber entscheiden, wer im Titelkampf triumphiert.»

2. Training, Miami

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,930 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:28,315

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,398

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:28,419

05. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,660

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,741

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,858

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:28,930

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:28,937

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,046

11. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,098

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:29,171

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:29,181

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:29,189

15. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,216

16. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,339

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:29,393

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:29,613

19. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:29,928

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:30,038





1. Training, Miami

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,125 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,337

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:30,449

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,549

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,724

06. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:31,104

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:31,231

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,337

09. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:31,392

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:31,542

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:31,566

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:31,810

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,853

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:31,902

15. Alex Albon (T), Williams, 1:31,903

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,997

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:32,134

18. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:32,169

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:32,619

20. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:34,637