Dr. Helmut Marko: «Max und Sergio sind vernünftig»

​Fünftes Rennen der Saison 2023, fünfter Sieg für Red Bull Racing. Natürlich hielt die Mannschaft den Atem an, als Verstappen Leader Pérez attackierte. Dr. Helmut Marko lobt das Verhalten der Fahrer.

Für Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist klar: «Den Ausschlag heute zwischen Verstappen und Pérez hat der überragende Mittelteil von Max gemacht, da holte er aus den gebrauchten Reifen teilweise mehr heraus als Pérez auf neuen.»

Die Fans waren gespannt zu sehen, wie viel Gegenwehr «Checo» Pérez gegen Verstappen aufbieten würden. Aber der Mexikaner sagt: «Was uns betrifft, so waren wir da weniger angespannt. Max und ich wissen beide, dass das Team grösser ist als ein Fahrer. Wir würden ein solches Ergebnis nicht leichtfertig aufs Spiel setzen.»

Aber so ganz sicher kann man sich da nie sein, wir erinnern bei Red Bull Racing an Duelle zwischen Sebastian Vettel und Mark Webber und auch zwischen Max Verstappen und Daniel Ricciardo.

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gibt gegenüber den Kollegen des ORF zu: «Also das war schon eng. Beide fuhren am Limit. Wir hatten gesagt – so lange von hinten keine Gefahr für unsere Piloten besteht, lassen wir sie frei fahren. Gott sei Dank sind beide vernünftig genug, dass sie keinen Blödsinn machen.»



«Der harte Reifen war besser als erwartet, und von Max wissen wir, dass er in extremen Situationen unfassbare Zeiten fahren kann. Max hat am Anfang seinen Reifen nicht zu viel zugemutet und fuhr dann wie entfesselt. In der vorletzten Runde hat er noch rasch die beste Rennrunde erzielt – unglaublich.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1