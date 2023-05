Mercedes-Teamchef Toto Wolff: Keine Wunder in Imola

​Lewis Hamilton und George Russell erhalten am kommenden GP-Wochenende von Imola endlich die lange erwarteten Updates für ihren Mercedes-Rennwagen. Teamchef Toto Wolff dämpft die Erwartungen.

Toto Wolff hat in Miami gesagt, was vom Mercedes-Rennstall in Imola zu erwarten ist: «Wir werden mit neuer Aufhängung auftauchen und mit anderer Verkleidung.» Lewis Hamilton und George Russell versprechen sich davon einen stattlichen Schritt nach vorne, der Mercedes vor Aston Martin zum ersten Verfolger von Red Bull Racing machen soll.

Aber Mercedes-Teamchef Toto Wolff hält den Ball flach: «In meinen 15 Jahren Formel-1-Sport habe ich kein Wundermittel erlebt, das einen Rennwagen um eine halbe Sekunde schneller gemacht hat. Ich bezweifle also, dass dies in Imola passieren wird.»

«Was wir jedoch anstreben, das ist – ein paar Unbekannte aus der Gleichung streichen, einen Rennwagen erhalten, dessen Handling konstanter ist, und auf dieser Basis können wir dann arbeiten.»

«Bislang taten wir uns schwer dabei zu verstehen, wieso der Wagen unter bestimmten Bedingungen schnell ist und unter anderen langsam. Mit den Verbesserungen für Imola sollte es uns leichter fallen, regelmässig das Beste aus dem Wagen holen zu können und auf dieser Grundlage dann weiter zu entwickeln.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:38,241 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,384 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +26,305

04. George Russell (GB), Mercedes, +33,229

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +42,511

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +51,249

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +52,988

08. Pierre Gasly (F), Alpine, +55,670

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +58,123

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:02,945 min

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:04,309

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:04,754

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:11,637

14. Alex Albon (T), Williams, +1:12,861

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:14,950

16. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:18,440

17. Lando Norris (GB), McLaren, +1:27,717

18. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, +1:28,949

19. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1 Runde

20. Logan Sargeant (USA), Williams, +1 Runde





WM-Stand (nach 5 von 23 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 119 Punkte

02. Pérez 105

03. Alonso 75

04. Hamilton 56

05. Sainz 44

06. Russell 40

07. Leclerc 34

08. Stroll 27

09. Norris 10

10. Gasly 8

11. Hülkenberg 6

12. Ocon 6

13. Bottas 4

14. Piastri 4

15. Zhou 2

16. Tsunoda 2

17. Magnussen 2

18. Albon 1

19. Sargeant 0

20. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 224 Punkte

02. Aston Martin 102

03. Mercedes 96

04. Ferrari 78

05. McLaren 14

06. Alpine 14

07. Haas 8

08. Alfa Romeo 6

09. AlphaTauri 2

10. Williams 1