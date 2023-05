Toto Wolff (Mercedes): «Wie beim Cirque du Soleil»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff wunderte sich über den Kranführer an der Strecke in Monaco, der den Dienstwagen von Lewis Hamilton nach dessen FP3-Crash auf spektakuläre Art und Weise abtransportierte.

Die Formel-1-Konkurrenz, GP-Fans und Fotografen bekamen am Samstag in Monaco einen seltenen Blick auf den W14 von Lewis Hamilton. Denn nachdem der siebenfache Weltmeister die Leitplanke geküsst hatte, wurde sein Dienstwagen auf spektakuläre Art abtransportiert. Der GP-Renner wurde mit einem Kran von der Strecke geschafft und dabei hoch in die Lüfte gehoben. Dabei wurde der Unterboden des überarbeiteten Formel-1-Autos offenbart.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff nahm es mit Humor, er erklärte: «Wer auch immer den Kran gesteuert hat, arbeitete früher wohl beim Cirque du Soleil.» Und er fügte an: «Ich verstehe es nicht, das Auto stand ja bereits auf der Strasse und hätte einfach auf den Abschlepptruck geladen werden können. Stattdessen wurde es der ganzen Welt präsentiert.»

«Für uns war das gelinde gesagt suboptimal», erklärte der Wiener, der gar nicht mitbekam, dass Sergio Pérez’ Red Bull Racing-Renner nach dessen Qualifying-Crash genauso spektakulär von der Piste geschafft worden war: «Das habe ich nicht gesehen», beteuerte Wolff.

Der 51-Jährige wollte die Streckenposten aber nicht zu laut kritisieren. «Ich habe nichts gegen den Cirque du Soleil, und jeder hier gibt sein Bestes. Ich will auch nicht der sein, der gegen die Streckenposten schiesst, die auch nur ihren Job machen», erklärte er auf die entsprechende Frage.

Qualifying, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,365 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,449

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,471 *

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,553

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,630

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,725

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,933

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,964

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,082

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,254

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,395

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:12,428

13. Alex Albon (T), Williams, 1:12,527

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,623

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,625

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,113

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,270

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,279

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,523

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,850



* drei Ränge zurück wegen Behinderung von Lando Norris, also Startplatz 6