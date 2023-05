Christian Horner: «Brauchten Bestleistung von Max»

Christian Horner schwärmte nach dem Monaco-Qualifying von den Qualitäten des zweifachen Weltmeisters Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Teamchef sprach auch über den Q1-Crash von Sergio Pérez.

Das Red Bull Racing Team hatte im Qualifying in Monte Carlo gute Chancen, mit beiden Autos die erste Startreihe zu sichern. Doch Sergio Pérez verabschiedete sich schon früh aus dem Kampf um die besten Startplätze, der Mexikaner landete bereits im ersten Qualifying-Segment in den Leitplanken. In der St. Devote-Kurve schlug er mit dem Heck an, nachdem er zu schnell in die Kehre eingebogen war.

Die Enttäuschung stand den Vertretern des Weltmeister-Teams an der Boxenmauer ins Gesicht geschrieben, schliesslich hatte der 33-Jährige im Vorjahr mit dem Sieg gezeigt, dass er auf dem anspruchsvollen Strassenkurs des Fürstentums glänzen kann. Doch diesmal unterlief dem Rennfahrer aus Guadalajara ein kostspieliger Fehler. Er muss das Rennen in Monte Carlo vom letzten Startplatz in Angriff nehmen.

Auf der anderen Seite der Startaufstellung wird sich sein Teamkollege Max Verstappen aufstellen. Der Niederländer stellte im Stechen um die Top-10-Startplätze wieder einmal sein Talent unter Beweis und sicherte sich die Pole. Der Titelverteidiger machte dies in Weltmeister-Manier. Nach den ersten beiden Sektoren lag er noch knapp zwei Zehntel zurück. Auf den letzten Metern holte er diesen Rückstand auf die Zeit von Altmeister Fernando Alonso auf. Am Ende blieb er 84 Tausendstel schneller als der Aston Martin-Neuzugang.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, der mit den Netflix-Doku-Kameras im Schlepptau eifrig Autogramme verteilte, erklärte kurz nach dem Ende des Qualifyings angesichts der Pole-Runde des WM-Leaders: «Das war wohl eine der besten Quali-Runden seiner Karriere. Ich glaube, er schlug auf beiden Seiten an die Leitplanken, aber er schaffte es, den Schwung und das Tempo mitzunehmen und man konnte von blossem Auge sehen, wie er die Zeit wettmachte.»

Und der Brite schwärmte: «Wir alle wissen, wie wichtig das Qualifying hier ist und auf dieser langsamen Strecke kann unser Auto seine Stärken nicht wirklich ausspielen. Wir brauchten also die Bestleistung von Max, und die hat er geliefert. Diese Pole geht ganz auf seine Leistung zurück. Er hat diesen Erfolg verdient.»

Zum Crash Pérez sagte Horner: «Er war einfach zu schnell, und ich bin mir sicher, dass er sich ärgern wird, dass er sich diese Chance hat entgehen lassen. Er hat sich schlicht verschätzt. Man konnte sehen, dass er zu schnell war und er hatte schon eingangs der Kurve eine Schrecksekunde.»

