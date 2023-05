Sergio Pérez nach Crash: «Das war ein grosser Fehler»

Monaco-Vorjahressieger Sergio Pérez kam im Qualifying zum diesjährigen GP im Fürstentum nicht weit: Der Mexikaner aus dem Red Bull Racing Team produzierte im Q1 einen Crash und übte sich hinterher in Selbstkritik.

Das Ergebnis des dritten freien Trainings am Samstagmittag liess Sergio Pérez noch auf ein starkes Qualifying-Ergebnis hoffen. Denn der Vorjahressieger blieb in der letzten Session vor dem Abschlusstraining nur 0,073 sec langsamer als sein Teamkollege Max Verstappen, der die FP3-Bestzeit aufstellte. Doch als es darauf ankam, patzte der aktuelle WM-Zweite.

Pérez hatte einen guten ersten Q1-Versuch hingelegt, danach war er aber in der St. Devote-Kurve zu schnell unterwegs und schlug mit der linken Heck-Seite an die Leitplanken. Der Rennfahrer aus Guadalajara sorgte damit für eine Zwangspause für das ganze Feld, er selbst konnte nicht mehr an jener Zeitenjagd teilnehmen, die angesichts des überholfeindlichen Strassenkurses in Monte Carlo als eine der wichtigsten des Jahres bezeichnet wird.

Entsprechend enttäuscht trat der Crash-Pilot vor die Medien und erklärte kleinlaut: «Ich war zufrieden mit der Fahrzeugbalance und im Q1 kannst du dich natürlich stetig verbessern und das Limit neu definieren. Doch dann verlor ich in der St. Devote ziemlich spät die Kontrolle über das Heck.»

«Danach war ich nur noch ein Passagier, und weil es so spät in der Kurve passierte, konnte ich auch nicht mehr irgendwohin ausweichen. Ich konnte die Kurve nicht schneiden und landet4e in der Wand. Das war ein grosser Fehler meinerseits und es tut mir unglaublich leid für das ganze Team», seufzte der 33-Jährige, der den 80. Monaco-GP vom letzten Startplatz in Angriff nehmen muss. Was möglich gewesen wäre, bewies sein Teamkollege Max Verstappen, der sich die Pole sicherte.

Qualifying, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,365 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,449

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,471

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,553

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,630

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,725

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,933

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,964

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,082

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,254

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,395

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:12,428

13. Alex Albon (T), Williams, 1:12,527

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,623

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,625

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,113

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,270

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,279

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,523

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,850