Aston Martin-Teamchef Krack: «Alonso ist überragend»

​Um ein Haar hätte Aston Martin in Monaco die erste Pole-Position im Formel-1-Sport feiern können, dank des grandios fahrenden Fernando Alonso. Teamchef Mike Krack ist einmal mehr tief beeindruckt.

Nicht einmal eine lächerliche Zehntelsekunde fehlte Aston Martin zur ersten Pole-Position in der Formel 1, und dies ausgerechnet am prestigeträchtigsten aller Grand-Prix-Wochenenden, in Monaco. Fernando Alonso fuhr sich die Seele aus dem Leib und war am Ende lediglich 84 Tausendstelsekunden langsamer als Max Verstappen im Auto von Red Bull Racing.

Zwischendurch knurrte der scheinbar ewig junge Alonso am Funk: «Ich attackiere hier wie ein Tier.» Es kam zurück: «Wir sehen es, Fernando.»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt zur Leistung des 41-jährigen Spaniers: «Fernando ist überragend gefahren, er holte alles aus dem Wagen, und das verdiente Ergebnis ist der Start in der ersten Reihe, wie in Saudi-Arabien und in Miami.»

«Die Quali war auch für uns am Kommandostand ein sehr intensives Erlebnis, und alle bei Aston Martin dürfen stolz darauf sein, was wir hier erreicht haben.»

Der Luxemburger will nicht von einem Sieg reden. «Wir freuen uns immer über schöne Leistungen, aber abheben werden wir deswegen auch weiterhin nicht. Das Ziel bleibt das gleiche wie immer – wir wollen das Beste aus unseren Möglichkeiten machen und mit beiden Piloten punkten.»





Qualifying, Monte Carlo

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:11,365 min

02. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,449

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,471

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:11,553

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,630

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,725

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:11,933

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,964

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:12,082

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:12,254

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:12,395

12. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:12,428

13. Alex Albon (T), Williams, 1:12,527

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:12,623

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:12,625

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:13,113

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:13,270

18. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:13,279

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:13,523

20. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:13,850